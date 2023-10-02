Люди не поверили в официальные версии транспортного коллапса на паромной переправе в ЯНАО

Остановка работы паромной переправы между городами Салехард и Лабытнанги вызвала массовое недовольство жителей. Паромное сообщение пришлось останавливать и в субботу, 30 сентября, и в воскресенье, 1 октября. На берегах Оби скопились сотни людей.

В субботу, по данным главы Лабытнанги Марины Тресковой, причиной стало усиление ветра. Паромы запустили только утром в воскресенье, 1 октября. Людям предложили разместиться в гостиницах. В воскресенье Дептранс Ямала сослался на туман. Сообщение возобновили поздно вечером.

В соцсетях жители высказывают мнение о том, что погода вполне позволяла совершать рейсы, в сообществе Дептранса подписчики обвинили речников в обмане, люди постили флаги с переправы, по которым видно, что ветра нет. Чиновникам пришлось оправдываться: «Ветер на реке ощущается сильнее, чем на подъезде к переправе. Также на реке присутствует волна. Перевозка сейчас небезопасна». В тг-сообществе Дептранса люди акже опровергали информацию о плохой погоде, там написали о том, что есть информация о забастовке паромщиков. Однако чиновники сообщили, что это неправда.

Транспортный коллапс актуализировал вопрос о строительстве моста через Обь. Однако ничего конкретного сказать в правительстве ЯНАО не могут. «Строительство моста через реку Обь является частью проекта строительства Северного широтного хода. О возобновлении планов по строительству сообщим на наших официальных страницах в социальных сетях и мессенджерах», – такой бессодержательный ответ дали жителям представители Дептранса в комментариях в группе «Лабытнанги info».

Салехард, Наталья Ефремова

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