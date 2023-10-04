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Среда, 4 октября 2023, 10:35 мск

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Транспортная прокуратура решила изучить причины остановки паромного сообщения в Салехарде

фото Уральская транспортная прокуратура

Прокуратура решила проверить работу паромной переправы между городами Лабытнанги и Салехард после жалоб жителей. Новоуренгойский транспортный прокурор выехал в Салехард.

«Транспортным прокурором проведена мобильная приемная, в ходе которой приняты обращения от граждан по вопросам обоснованности приостановления работы переправы в связи с погодными условиями, по которым прокуратурой инициировано проведение проверки», – говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее жители предположили, что официальные власти сообщают недостоверную причину приостановки паромного сообщения. Люди не поверили, что движение было остановлено из-за плохо погоды, так как на берегу шторма не было. В Дептрансе заявили, что на воде ветер сильнее, чем на суше.

Паромное сообщение работало с перебоями в минувшие выходные, 30 сентября – 1 октября 2023 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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