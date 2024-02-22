Губернатор Артюхов надеется, что федеральные власти дадут денег на СШХ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил надежду на то, что в новом пятилетнем федеральном плане дорожного строительства будет заложена сумма для возведения Северного широтного хода (железная дорога Салехард-Надым). Он также сообщил, что завершён очередной этап проектирования СШХ.

«Продолжаем работу над стратегическим проектом Северного широтного хода. Весной завершается проектирование, получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Надеемся, что этот ключевой проект для развития Арктики, Северного морского пути, найдёт своё место в новой пятилетке развития транспортного каркаса», – сказал губернатор во время «Часа субъекта» в Совете Федерации 21 февраля.

Проектирование Северного широтного хода происходит этапами. В середине февраля Главгосэкпертиза выдала положительное заключение на документацию этапа 3.2. «Мостовой переход через реку Надым (железнодорожная часть)". «Район Надымский, участок ж.д. линии «Надым (вкл.) – Хорей (искл.)". Этот мост уже построен.

Ранее заключение также было выдано на мост через Обь между Салехардом и Лабытнанги (он ещё не построен).

На каком этапе находится проектирование основного участка – железной дороги Салехард-Надым – неясно. Возможно, Дмитрий Артюхов имел в виду именно его.

Что касается финансирования, то, по последним данным, правительство РФ решило отложить выделение денег на строительство СШХ. Более того, итоговая финансовая модель проекта не раскрыта до сих пор (за много лет, которые обещают построить железную дорогу Салехард-Надым, она менялась несколько раз).

О какой пятилетке говорил губернатор, к сожалению, тоже неясно. В России реализуется пятилетний план дорожного строительства. С учётом актуализации, он рассчитан на 2024-2028 годы.

Салехард, Наталья Ефремова

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