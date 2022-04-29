Мост через Обь между Салехардом и Лабытнанги будет двухъярусным

Мост через реку Обь на Ямале между городами Салехард и Лабытнанги будет двухъярусным. Об этом сообщили в Главгосэкспертизе России. Там одобрили проектно-сметную документацию на строительство железнодорожной инфраструктуры на участке «Обская – Салехард» со строительством мостового перехода. Напомним, станция Обская расположена в Лабытнанги. Общая длина железнодорожной составляющей вместе с мостом составит 39 км.

Как сообщают в ведомстве, на подходах к мосту через Обь предусмотрено 2 полосы автомобильного движения по 3,75 м.



«Длина моста по железнодорожному пути – 3187,2 м, по автодорожному проезду – 3853,2 м. Совмещённый под железнодорожное и автодорожное движение он представляет собой двухярусное сооружение, в нижнем уровне которого уложен железнодорожный путь, а по верхнему ярусу осуществляется автомобильное движение в двух направлениях», – рассказала ведущий эксперт по объекту, главный эксперт отдела объектов транспортного комплекса управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России Лидия Когтева.

В Главгосэкспертизе напоминают: русловую часть моста – опоры и пролётные строения под совмещённый проезд, эстакадную железнодорожную и линейную части железнодорожной линии реализуется ООО «Северный широтный ход». Автодорожную эстакадную часть моста с подходами – некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «ЯМАЛ». Генпроектировщик – ООО «ТРАНСПРОЕКТ».

Мост через Обь должен стать частью Северного широтного хода.

В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз поручил начать строительство Северного широтного хода. «Активная стройка на объектах этой магистрали должна начаться уже в текущем году. Я обращаю внимание Правительства, РЖД, «Газпрома», других компаний, задействованных в проекте, это – прямое поручение, прошу вас так к этому и относиться», – сказал глава государства.

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Салехард, Юлия Фролова

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