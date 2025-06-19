Стройку моста через Обь на Ямале планируют начать в конце 2025 года

В правительстве РФ рассматривают вариант начать строительство моста через Обь между городами Лабытнанги и Салехард в конце 2025 года. При этом стоимость только железнодорожной части перехода оценивается уже в 194 млрд рублей. Об этом сообщили в Минтрансе России в ответ на запрос агентства «Новый День».

«В ходе проведённой работы со всеми участниками проекта СШХ разработан базовый сценарий финансовой модели реализации проекта, предполагающий начало строительно-монтажных работ на совмещённом мостовом переходе через реку Обь в IV квартале 2025 года», – уточнили в министерстве.

Планируется, что автомобильную часть моста профинансирует бюджет ЯНАО. Железнодорожную – концессионер ООО СШХ» за счёт привлеченных внебюджетных средств, а также средств федерального бюджета в форме капитального гранта в размере 12,7 млрд рублей.

Вся железная дорога, частью которой является мост, названная Северный широтный ход, в текущих ценах стоит уже 850 млрд рублей без НДС. Речь идёт о магистрали Обская-Салехард-Надым-Пангоды – Новый Уренгой. В проекте, напомним, несколько участников.

Первый – это концессионер ООО «СШХ». В число учредителей компании входят на июнь 2025 года три структуры – АО «РЖД-ИП», ООО УК «Сшх» и Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО». Бенефициары первый двух фирм скрыты, последняя структура учреждена правительство Ямала. Помимо моста концессионер должен построить и участок Салехард-Надым (ориенировочная текущая стомость 302 млрд рублей). Проектирование последней части этого участка должно быть завершено во втором квартале 2025 года, уточнили в Минтрансе.

Второй участник проекта – РЖД. Холдинг финансирует участки Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги и Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево.

Третий участник – «Газпром». Отвечает за участок Надым – Пангоды.

Салехард, Наталья Ефремова

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