Источник финансирования моста через Обь на Ямале ищут ВЭБ и Росатом

Деньги на реализацию Северного широтного хода и, соответственно, строительство моста через Обь на Ямале не заложены в бюджете РФ. Это следует из слов министра по развитию Арктики и Дальнего Востока Олега Чекункова, который прокомментировал финансирование проекта на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Федеральные власти пошли по новому пути – Северный широтный ход включён в ещё более крупный проект «Трансарктический транспортный коридор». Финансово-экономическую модель для последнего, по словам г-на Чекункова, верстает сейчас Росатом и ВЭБ. И эту работу, как передаёт ТАСС, они должны закончить в течение года.

Возможно, после этого появится понимание, где взять деньги на железную дорогу Салехард-Надым и мост через Обь между городам Лабытнанги и Салехард.

«Проект (Северный широтный ход – прим.ред.) целесообразно реализовывать, но просто цифрами это нужно доказать. Поэтому на сегодня на трёхлетку средства не заложены на СШХ, но в рамках работы по созданию финансово-экономической модели [Трансарктического транспортного коридора] в ближайший год такое решение будет», – сказал министр.

Ранее в правительстве РФ в ответ на запрос агентства «Новый День» сообщали, что мост на Ямале между Салехардом и Лабытнанги начнут строить уже в конце 2025 года. «В ходе проведённой работы со всеми участниками проекта СШХ разработан базовый сценарий финансовой модели реализации проекта, предполагающий начало строительно-монтажных работ на совмещённом мостовом переходе через реку Обь в IV квартале 2025 года», – уточнили в министерстве транспорта РФ.

Ранее также стало известно, что «Газпром» приостановил работы на участке железной дороги Надым-Пангоды, так как в стране нет понимания по срокам строительства других участков «Северного широтного хода».

Салехард, Наталья Ефремова

