«Газпром» приостановил реконструкцию железной дроги Надым-Пангоды

«Газпром» приостановил работы на участке железной дороги Надым-Пангоды, так как в стране нет понимания по срокам строительства других участков «Северного широтного хода». Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Надымского района 13 августа 2025 года.

Вопрос о строительстве железной дороги главе региона, как ни удивительно, задал ребёнок. Мальчик сообщил, что надымчанам неудобно ездить в Новый Уренгой для того, чтобы отправиться в путешествие поездом (в Новом Уренгое железная дорога есть, требуется соединить её с Надымом и участок «Газпрома» как раз должен это сделать – прим.ред.).

Участки Пангоды-Надым и Коротчаево-Пангоды входят в состав проекта «Северный широтный ход». За первый отвечает «Газпром». Компания заключила договор с предприятием «Ямалтрансстрой» на 43 млрд рублей для восстановления путей. Второй участок должна отремонтировать компания «РЖД». «Газпром» в 2022 году сообщал о начале работ. Сейчас основная часть работ выполнена, отсыпано полотно, рассказал агентству «Новый День» собеседник в правительстве Ямала. Однако подрядчики снизили темп, хотя контракт действует. Сейчас идут инженерные и геодезические работы. «Газпрому» нужно понимание того, что дорога не остановится на Надыме, а пойдёт дальше – до Салехарда, как это и задумано проектом СШХ.

«Все, кто ездит вдоль дороги, видят, что определённые работы были начаты. Спасибо «Газпрому» как участнику большого проекта «Северный широтный ход» – в опережение компания пошла делать. Ну раз у нас рассинхронизация других участников, то и здесь тоже работы пока приостановлены. Проект (строительства железнодорожной ветки – прим.ред) давно обсуждается. Но объективно, когда у нас острые вопросы стоят перед страной – обеспечение нужд вооружённых сил, решение других социальных вопросов, эта тема будет откладываться. Проект наш нужный, важный для развития Арктики, но он может подождать, ничего страшного, если год-два ничего не будет делаться, переживём. Когда первостепенные задачи будут решены, дорога на Ямале будет строиться», – заключил губернатор.

В комментариях под постами губернатора жители также выражали обеспекоенность тем, что работы на участке Надым-Пангоды остановлены. «Два года назад началась реконструкция Пангоды-Надым, отсыпали, положили рельсы и вдруг всё закончилось. И всё тонет в грунте. Всё нужно будет переделывать», – волнуется подписчик губенатора в тг-канале главы региона.

Надымский район, Наталья Ефремова

