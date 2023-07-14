Корпорация, которую Кобылкин назвал «чёрной дырой», продала Ямалу надымский мост

«Корпорация развития» (КР) в 2022 году продала Ямалу мост через Надым за 1,2 млрд рублей. Такое решение ранее принял арбитражный суд, и в прошлом году оно было исполнено. Ранее на мост акционеры КР направили 14 млрд рублей.

По итогам 2022 года «КР» вновь получила убыток – в 522 млн рублей. Однако и теперь не собирается прекращать деятельность. Согласно годовому отчёту структура, которую экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин назвал чёрной дырой», хочет продолжать работу.

Мост через Надым

Этот мост должен стать частью Северного широтного хода (СШХ). Изначально предполагалось, что КР будет участником этого масштабного проекта. Ямал как акционер, финансировал «Корпорацию Развития». Последняя на деньги акционеров строила мост. Информация о конкретных суммах взносов в «КР» скрывается. После ряда коррупционных скандалов Корпорацию отстранили от проекта СШХ. Мост необходимо было изъять из её владения. Это сделали через суд, решение было принято в 2020 году. Сумму в 1,2 млрд рублей назавли оценщики.

Полигон

Согласно отчёту «КР» за 2022 год, наиболее значимым событием для компании в 2022 году стало завершение строительства полигона отходов в посёлке Тазовский. Это заключительный объект соглашения между полпредом в УрФО, правительством ЯНАО, ХМАО, Тюменской области, ПАО «Транснефть» и АО «Корпорация Развития», говорится в документе.

Следовательно, у Ямал больше нет повода содержать эту структуру. Однако в отчёте «КР» говорится, что о ликвидации речи нет. Компания планирует и дальше существовать и тратить миллионы на зарплаты сотрудникам, офисы, машины и так далее.

Зарплаты

Гендиректор Незнаев Анатолий в 2022 году заработал 9,8 млн рублей. Всего же ФОТ составил 34,5 млн рублей.

Финансы

Уставный капитал Корпорации по состоянию на конец 2022 год составлял 31,4 млрд рублей (деньги акционеров). В годовом отчёте Корпорации сказано, что в 2022 году бюджетных вливаний в неё не было – финансирование деятельности осуществлялось за счёт собственных средств, полученных, в том числе, от реализации непрофильных активов.

«В период с 2020 по 2022 год стоимость чистых активов АО «Корпорация Развития» уменьшилась на 6,2 млрд рублей. По итогам деятельности за 2022 год стоимость чистых активов Корпорации ниже уставного капитала на – 16,1 млрд рублей. Корпорация планирует представить акционерам мероприятия по приведению размера чистых активов в соответствие с требованиями законодательства РФ, путём уменьшения уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов», – говорится в материалах компании.

Напомним, вокруг «КР» много уголовных дел и скандалов. Однако до сих пор не известно о завершении хотя бы одного расследования.

В 2016 году губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин заявил на пресс-конференции: «Это какая-то чёрная дыра. Мне это досталось «по наследству». <…> Ни я, ни наши люди в Корпорации развития никогда не видели там прозрачности управления. Сколько мы ни пытались добиться этой самой прозрачности, мы не смогли этого сделать. Вообще, это великая глупость и великая утопия, когда у субъекта РФ есть коммерческая структура».

После этого Ямал сделал ещё несколько вложений в КР.

Салехард, Надым, Наталья Ефремова

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