РЖД купила у одиозной «Корпорации развития» акции ямальской компании

«Ямальская железнодорожная компания» полностью перешла под контроль РЖД. Раньше у монополиста было только 45%. Ещё 55% принадлежало одиозной компании «Корпорация развития» (КР).

В конце 2023 года компания «РЖД инфраструктурные проекты» выкупила долю «Корпорации развития».

На каких условиях РЖД выкупило акции – неизвестно. О самой сделке сообщается в годовом отчёте КР за 2023 год.

ЯЖДК занимается эксплуатацией участков «Коротчаево – Новый Уренгой – Надым» и «Новый Уренгой – Ямбург». Сейчас участок Надым-Пангоды «Газпром» ремонтирует. Стоимость работ – 43,2 млрд рублей. Контракт получила компания «Ямалтрансстрой».

«Корпорацию развития», которую прежний глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин называл «чёрной дырой», постепенно отодвигают от реализации масштабного проекта «Северный широтный ход». Хотя изначально она являлась чуть ли не ключевым игроком в проекте. Когда в прозрачности финансовых сделок КР повились сомнения, акционеры, а это регионы УрФО, решили её ликвидировать. Однако процесс затянулся.

В 2016 году г-н Кобылкин заявил на пресс-конференции: «Это какая-то чёрная дыра. Мне это досталось «по наследству». <…> Ни я, ни наши люди в Корпорации развития никогда не видели там прозрачности управления. Сколько мы ни пытались добиться этой самой прозрачности, мы не смогли этого сделать. Вообще, это великая глупость и великая утопия, когда у субъекта РФ есть коммерческая структура».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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