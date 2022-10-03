Газпром сообщил о начале ремонта части СШХ – дороги Надым-Пангоды

«Газпром» сообщил о начале реконструкции железной дороги Надым – Пангоды, которая является частью Северного широтного хода.

«Для выполнения строительно-монтажных работ на участке Надым – Пангоды (протяжённость – 109 км), находящемся в зоне ответственности «Газпрома», заключен договор генерального подряда. В соответствии с документом, будут проведены реконструкция и усиление до требуемых технических параметров действующей железнодорожной инфраструктуры, в том числе земляного полотна, мостовых переходов, объектов энергетического и транспортного хозяйства, а также связи»,– говорится в сообщении компании 3 октября 2022 года.

Согласно справке компании, в декабре 2019 года между «Газпромом» и федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) подписано соглашение о взаимодействии по проекту создания железнодорожного Северного широтного хода.

ОАО «РЖД» совместно с ООО «СШХ» планируют обеспечить, в частности, сооружение участка «Обская – Салехард – Надым», реконструкцию участка «Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево» и строительство железнодорожных частей мостов через реки Обь и Надым.

«Газпром» обеспечит ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Надым – Пангоды. Для реализации проекта создано специальное дочернее общество – ООО «Газпром перевозки Надым».

Отметим, президент Владимир Путин поручил начать строительство Северного широтного хода в 2022 году. О других участках СШХ и их судьбе, в том числе о дате начала строительства моста через Обь между Салехардом и Лабытнанги пока официальных данных нет.

Салехард, Наталья Ефремова

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