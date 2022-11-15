Вице-премьер Хуснуллин заявил, что стройку СШХ приостановили

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что проект Северного широтного хода (железная дорога Салехард – Надым) приостановлен. Такое заявление он сделал 15 ноября 2022 года на «Транспортной неделе».

«Северный широтный ход – мы пока этот проект приостановили. Мы его не откладываем. Считаем, что проект имеет перспективу. Сейчас в первую очередь выстраиваем, концентрируем всё-таки силы на строительстве Восточного полигона», – сказал г-н Хуснуллин, которого цитирует ТАСС.

Чиновник добавил, что к строительству СШХ вернутся после реализации проектов Восточного полигона и Мурманского железнодорожного узла.

Г-н Хуснуллин не пояснил, кем и когда было принято такое решение и не назвал ориентировочные сроки начала строительства железной дороги. При этом весной 2022 года президент РФ Владимир Путин давал поручение начать строительство СШХ в текущем году.

«Активная стройка на объектах этой магистрали должна начаться уже в текущем году. Я обращаю внимание Правительства, РЖД, «Газпрома», других компаний, задействованных в проекте, это – прямое поручение, прошу вас так к этому и относиться», – говорил глава государства.

Марат Хуснуллин уже не первый раз говорит о необходимости приостановки строительства железной дороги. Он в марте 2022 года (то есть до заявления президента) пояснял, что нужно отложить сроки возведения объекта.

Салехард, Наталья Ефремова

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