Хуснуллин предложил поделить между регионами кредит Ямала, полученный на мост через Обь

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин высказался о перспективах строительства Северного широтного хода на совещании у президента Владимира Путина. По мнению г-на Хуснуллина, начало возведения железной дороги Салехард-Надым нужно отложить на год. А кредит, который ранее получил Ямал, распределить между другими регионами. Об этом сообщает ТАСС 23 марта 2022 года.

«У нас пока один только проект из ваших поручений под вопросом – это Северный широтный [ход] в Ямало-Ненецком автономном округе. Его предлагаем не прекращать, отложить пока на год, потому что там были концессионные соглашения, которые в этих условиях вряд ли могут выполнить. Это цифры 50 млрд, средства [следует] разделить между регионами», – сказал Хуснуллин.

Сегодня же опубликован комментарий губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по этой теме. Он сообщил, что кредитные ресурсы, которые должны были составить половину объёма финансирования СШХ, власти страны хотят заменить другими источниками. Какие могут быть альтернативы заёмным средствам – пока неясно. Удастся ли начать стройку через год – разумеется, тоже пока вопрос.

Салехард, Юлия Фролова

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