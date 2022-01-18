Все регионы Урала получат кредиты от федерации – на мосты, полигоны, транспорт и дороги

Все регионы УрФО получат инфраструктурные кредиты. Об этом сообщили в полпредстве УрФО. Общая сумма на шесть регионов округа – 40,3 млрд рублей.

Челябинская область получит 11,5 млрд на модернизацию трамвайной сети столицы. И ещё почти 73 млрд рублей регион получит на проект метротрамвая в Челябинске по результатам конкурса.

Среди получателей по конкурсу и Ямал – 50 млрд рублей власти намерены направить на строительство моста через реку Обь в районе Салехарда.

Тюменская область делала заявку на 6,5 млрд на строительство транспортной инфраструктуры.

Курганская область займ в 1,67 млрд рублей хочет направить на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города и индустриального парка. Как ранее сообщали в правительстве региона, основную часть кредита направят на подготовку земельных участков под жилую застройку в микрорайоне Заозёрный и строительство новых дорог там же. Вторая часть – на на создание инженерных сетей второй очереди индустриального парка в Варгашах.

Свердловская область за счёт инфраструктурного кредита в 11,9 млрд рублей также намерена создать транспортную и социальную инфраструктуру.

В Югре деньги хотят направить в том числе на создание системы обращения с отходами. В частности строительство полигонов ТБО и очистных сооружений, а также промплощадок будет профинансировано на 2,3 млрд рублей. А Сургут получит на строительство технопарка, инженерных сетей и дорог 6,28 млрд рублей.

Екатеринбург, Наталья Ефремова

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