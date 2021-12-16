Полпред Якушев: Ямал получит деньги на мост через Обь после упаковки проекта

Кредит на объекты Северного широтного хода Ямал получит после того, как проект будет окончательно «упакован». Об этом сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев в ходе итоговой пресс-конференции 16 декабря 2021 года.

«Дважды уже защищался губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на штабе, который возглавляет Марат Шакирзянович Хуснуллин, защита прошла успешно. Он (инфраструктурный кредит – прим.ред.) одобрен. Теперь есть некая оговорка: после этого одобрения должна быть сложена вся схема, потому что в этом непростом проекте есть достаточно большое количество игроков. Это железная дрога, Газпром, сам автономный округ. Окончательно вопрос выделения средств будет принят тогда, когда эти вопросы будут сняты и весь проект будет упакован. Работа активно идёт, надеемся, что мы эту работу завершим на площадке федерального правительства в ближайшее время», – отметил г-н Якушев. Он не уточнил, с чем связаны трудности «упаковки», ведь Дмитрий Медведев подписал концессию ещё в 2018 году.

Отметим, накануне о том же самом высказался представитель РЖД Вадим Михайлов, который рассказал, что до сих пор не определены все участники концессии. Его коллега Юрий Бакеркин уточнил, что РЖД ждёт одобрения финансирования из ФНБ на мост через Обь между городами Лабытнанги и Салехард.

Вместе с этим Якушев провёл и презентацию проекта Северный широтный ход. По словам полпреда, есть СШХ-1 –это дорога Салехард-Надым вместе с мостом через Обь, и СШХ-2 – это дорога Бованенково-Сабетта.

«Мы связываем Уренгой-Пангоды-Надым с Северной железной дорогой. До Пангод мы имеем железную дорогу. Дальше она требует серьёзной реконструкции. А вот от Надыма до Салехарда и затем переправа через Обь до станции Обская, где мы переходим на Северную железную дорогу – это и есть как раз СШХ-1. Это даёт возможность большое количество углеводородов, которые затем сваливаются на Транссиб, затем перегружают участок Пермь-Екатеринбург- Тюмень, где у нас скорость движения грузов мягко говоря, низкая, поэтому вот это всё открывает возможность углеводородное сырьё с Ямала отправлять через Северную железную дорогу. И есть ещё одна задача – мы должны по Транссибу увеличить контейнерные перевозки. Это произойдёт, если углеводороды уйдут на Северную железную дорогу», – отметил полпред.

Он также рассказал о том, что в случае строительства участка СШХ-2 можно получить выход с Северной железной дороги до порта Сабетта. Появляется возможность поднимать грузы на Сабетту и отправлять любые грузы по мировому океану.

Москва, Салехард, Наталья Ефремова

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