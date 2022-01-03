Власти Ямала снова отодвинули срок готовности проекта моста через Обь

Власти Ямала снова перенесли сроки изготовления проектной документации автомобильной части моста через Обь между городами Салехард и Лабытнанги. На этот раз – на конец 2022 года. Об этом свидетельствуют поправки, которые чиновники внесли в документы.

Проект части моста чиновники намерены оплатить через «Региональный инновационно-инвестиционный фонд Ямал». 250 млн рублей из бюджета округа этой структуре запланировали выделить ещё в 2019 году, чтобы документация была готова в конце 2020 года. Потом сроки перенесли на год. И в конце декабря 2021 года срок снова сдвинули – на конец 2022 года (в поставноление о выделении субсидии фонду внесли соотвествующие корректировки).

В комментариях к документу чиновники сослались на проектную организацию, которая выполняет работы. При этом не вполне понятно, как ранее власти Ямала делали заявления о начале строительства моста сначала в 2019, потом в 2020 году, если проект до сих пор не готов. Возможно, проект в очередной раз корректируют.

Автодорога через Обь – это часть совмещённого моста между Лабытнанги и Салехардом (вторая часть – железнодорожная). Сам же мост должен строиться в рамках масштабного проекта – Северный широтный ход (это железная дорога Салехард – Надым). О воплощении этого проекта говорят уже около 15 лет. Однако каждый год начало проекта переносят по тем или иным причинам.

По последним данным, на строительство моста через Обь хотят направить средства ФНБ и инфраструктурный кредит.

Салехард, Наталья Ефремова

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