Артюхов объяснил, почему начало стройки моста через Обь опять переносят

Мост через Обь между городами Салехард и Лабытнанги начнут строить в 2020 году – в этом году строители не успевают со стартом возведения объекта. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в пятницу, 5 апреля в ходе встречи с журналистами в Салехарде. Он добавил, что вероятнее всего, мостостроителям придется вести работы усиленными темпами и нагонять изначальные сроки. Напомним, еще в конце 2018 года Дмитрий Артюхов говорил, что мост начнут строить в феврале-марте 2019 года.

«Мы говорим про активную стройку все-таки уже в следующий сезон. Это будет активное строительство, так как в этом году строители не успели выйти, будут нагонять», – сказал глава региона.

Он озвучил причину очередного переноса сроков начала строительства: изменения в проект. «Происходит корректировка. В связи с тем, что идет постоянная борьба за его стоимость (моста – прим.ред). Мы все пониманием, что это очень большой и дорогой мост. Поэтому условия финансирования той концессии, которая была утверждена правительством в августе прошлого года, достаточно жесткие. В финансовые параметры надо умещаться», – заявил глава региона.

Он сообщил, что снижением себестоимости объекта занимается потенциальный партнер – строительная компания (ранее сообщалось, что о своем желании заниматься проектом заявлял «Мостострой-11» – прим.ред). Компания планирует использовать те же технологии, что и при строительстве крымского моста. «Это особенно связано с возведением временных сооружений при строительстве крупного проекта. По той информации, которая у меня есть, это может привести к миллиардным эффектам», – уточнил губернатор.

Территория строительства уже огорожена. Скоро там появится вахтовый поселок.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 05.04.19

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