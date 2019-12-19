Президент Путин рассказал ямальцам, что он думает про мост через Обь

Президент Владимир Путин в четверг, 19 декабря, во время своей большой пресс-конференции ответил на вопрос ямальских журналистов, которые спросили его о строительстве моста через реку Обь.

Главу государства во время пресс-конференции попросили подключить к строительству переправы «тяжелую артиллерию» в виде федеральной власти. «Наш губернатор Дмитрий Артюхов делает все возможное, чтобы проект состоялся, но мы все меньше слышим про будущее моста. Нельзя ли подключить федеральную тяжелую артиллерию?», – спросили ямальцы Путина.

Владимир Путин отметил, что стратегический для России Северный морской путь проходит по территориальным водам РФ. «Развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке, губернаторы обращаются и ко мне, и в правительство, и в Минтранс. Выхватывать проект из общего контекста вряд ли целесообразно. Но мост, о котором вы сказали, потому что расшивает ситуацию, это выход к железной дороге, к портам Северного морского пути, это должно быть синхронизировано с объемом перевозок. Мы это понимаем, знаем и имеем в виду», – ответил президент.

Весной 2019 года глава Ямала Дмитрий Артюхов комментировал проект строительства моста, который входит в проект Северного широтного хода. Он отмечал, что российское правительство проект поддерживает, но сроки завершения строительства не названы. Как отметил Артюхов, строительство моста находится «в режиме ожидания». Отметим, что и Владимир Путин не первый раз комментирует будущее моста – ямальские журналисты ему уже задавали подобный вопрос. Важность вопроса президент подчеркивал и ранее, но никаких обещаний не давал.

В четверг, 19 декабря, Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию. В этом году на встречу с главой государства смогли попасть 1895 журналистов.

Салехард, служба информации

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