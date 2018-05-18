Стало известно, сколько заработают на Северном широтном ходе

Стали известны параметры соглашения о строительстве Северного широтного хода, в который входит мост через реку Обь между Лабытнанги и Салехардом. Опубликована заявка ООО «СШХ», который намерен стать инвестором стройки (состав учредителей агентство раскрывало ранее).

Минтранс обнародовал предложение частного инвестора на официальном сайте торгов 16 мая. Речь идёт о концессионном соглашении. Его предварительная сумма составляет 113 млрд рублей. Из них 97,2 млрд рублей будут заёмными. В том числе 24,4 млрд рублей планируется получить благодаря размещению облигаций. Срок обращения ценных бумаг – 24 года. Остальные средства вложит инвестор. Срок действия концессионного соглашения до 31 декабря 2052 года.

Компания также получит госфинансирование в виде капитального гранта в размере 12,7 млрд рублей.

Заявки от возможных участников конкурса Минтранс принимает до 2 июля 2018 года на сайте торгов.

В рамках концессии будет построена железнодорожная часть мостов через реку Обь и реку Надым и подходы к ним, а также новый железнодорожный участок «Салехард – Надым» протяжённостью 362 км. Правительство ЯНАО оплатит возведение автомобильной части моста через Обь и предоставит необходимую проектную документацию. Регион передаст в федеральную собственность земельные участки, необходимые для строительства магистрали, обеспечит доступ строителей к водным объектам и лесным участкам, предоставит льготы по налогу на имущество.

Согласно параметрам соглашения, инвестор рассчитывает на выручку до 2052 года в размере 753 млрд 191 млн рублей. По его подсчётам, перевозить по новым дорогам будут в основном нефть, конденсат и нефтепродукты. Основными грузоотправителями станут «Новатэк», «Роснефтегаз», «НГХК», «Роспан Интернейшнл».

Остальные участники строительства СШХ раскрывались ранее подробно. Вместе с этим о желании возводить мост через Обь заявила накануне компания «Мостострой-11».

Салехард, служба информации

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