Николай Руссу получил медаль за строительство Крымского моста

Более семи десятков сотрудников компании «Мостострой – 11» представлены к ведомственным наградам Минтранспорта Россиит, 14 медалей были вручены накануне на торжественном открытии Крымского моста.

Так, медалью «За строительство транспортных объектов» награжден гендиректор компании Николай Руссу. «Такой сложный проект выполнен в кратчайшие сроки, он принёс нам огромный опыт и яркие впечатления, – поделился он впечатлениями об участии в проекте. – Строительство велось в экстремальных условиях, мы впервые вели строительство в морской акватории, впервые в России и Европе производилась надвижка пролётного строения длиной в 2,5 километра. Это колоссальный опыт, который мы хотим привнести на Ямал». В настоящее время тюменская компания принимает участие в обсуждении строительства моста через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги и надеется задействовать свои мощности в реализации этого мегапроекта, – сообщают в пресс-службе ямальского правительства.

Тюменские мостовики трудились над одним из самых сложных участков Крымского моста. Для его строительства пришлось возвести вспомогательный мост, чтобы обеспечить выход в море, а также построить специальные площадки для работы на воде. При помощи этих площадок проводилось погружение свай, которые стали основой опор Крымского моста.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.05.18

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