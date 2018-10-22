Строить первый платный мост на Ямале будет тюменский бизнесмен

Мост через Пур будет строить компания, связанная с Николаем Руссу. В правительство Ямала поступила заявка от концессионера – ООО «РИК» (Региональная инфраструктурная компания), которая аффилирована с бизнесменом.

Департамент экономики Ямала опубликовал поступившую заявку, документация есть в распоряжении агентства «Новый День». В ней компания «РИК» предлагает построить мост за 9,6 млрд рублей, если дорога будет платной. Также предусмотрены расчёты для бесплатного моста. Однако первый вариант наиболее вероятен, при этом платить будут только большегрузы. Собирать плату за проезд будет концесссионер, получая мост в аренду.

Возведение планируют закончить за три года – до 2021 года. При этом «РИК» предлагает либо разработать новую проектную документацию, либо использовать имеющуюся, которую заказывала фирма «Северсетьразвитие» (дочка «Корпорации развития»). Документация от КР была передана «Мостострою-11» (возглавляет Николай Руссу) в счёт оплаты работ за мост через Надым, рассказал собеседник агентства «Новый День» в КР.

Заявки от других возможных участников концессии по мосту через Пур поступают до 21 ноября 2018 года. Если до этого срока никто больше не заявится, то соглашение заключат с «РИК».

Известно, что «Газпромбанк» готов профинансировать часть работ (не менее пяти процентов). Будет ли участвовать в финансировании кто-то ещё – неясно. Планировалось, что это могут быть компании ТЭК, которым нужно ездить к своим месторождениям через реку. Получить комментарии г-на Руссу об инвестициях не удалось – он предпочёл не раскрывать детали в разговоре с агентством.

На минувших выходных глава Ямала Дмитрий Артюхов через свой инстаграм напомнил о мосте. «Начнём строить уже этой зимой. В 2021 году воссоединим наши берега», – сообщил глава Ямала. Он умолчал о том, что в правительстве уже лежит заявка от строительной компании.

О строительстве моста через Пур говорят последние несколько лет. Сначала планировалось, что он будет построен с участием «Корпорации развития», которая крайне неудачно возводила мост через Надым. В 2016 году экс-губернатор Дмитрий Кобылкин заявил, что «КР» – это чёрная дыра и регион справится без неё, привлечёт инвесторов. После этого было решено, что мост будет платным. Для этого потребовалось скорректировать федеральное законодательство: на Ямале нет альтернативных бесплатных трасс. Ранее в таком случае строить платную магистраль было нельзя, но теперь можно. Есть условие: легковым автомобилям и рейсовым автобусам можно будет передвигаться по таким безальтернативным платным трассам бесплатно.

Учредителем компании «РИК» являются две компании: «Мостострой-11» и «Мостдорстрой» (учредитель и директор Николай Фридрих). Ранее Николай Руссу заявил, что хочет строить мост через Обь.

Салехард, служба информации

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