«Газпромбанк» даст шесть миллиардов на мост через Пур

«Газпромбанк» даст кредит на шесть миллиардов рублей компании «РИК» для строительства платного моста через реку Пур. Компании подписали соглашение о финансировании в пятницу, 15 февраля 2019 года, на инвестиционном форуме в Сочи. Об этом сообщается на сайте правительства Ямала.

Ранее уже было известно о том, что именно «Газпромбанк» выдаст займ на строительство сооружения. Об этом сообщалось в концессионной заявке. Там же компания «РИК» сообщала, что готова построить объект за 9,6 млрд рублей.

В правительстве Ямала напоминают, что мост позволит обеспечить непрерывное транспортное сообщение для жителей поселка Уренгой, а также Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог. Кроме того, капитальный мост необходим для решения задач по освоению Арктики. В восточной части округа находятся перспективные месторождения и промышленные объекты.

Дорога по мосту должна стать двухполюсной. Для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб проезд будет бесплатным.

Сейчас в Госдуме идет обсуждение законопроекта, который позволит строить платные трассы на Севере даже если нет бесплатной альтернативы. Без этой поправки строить мост через Пур нельзя – бесплатной переправы через Пур нет и не будет. У законопроекта уже нашлись противники из числа оппозиционных депутатов.

Правительство Ямала уже утвердило предельные тарифы для проезда по мосту через Пур. В пресс-службе администрации округа обещали рассказать, для чего это нужно, но пока не ответили на вопрос.

Салехард, Москва, служба информации

Салехард, Москва. Другие новости 15.02.19

Обнародованы тайные телефонные переговоры надымских чиновников. / На Ямале возбудили уголовные дела из-за разливов нефти на месторождениях дочки «Роснефти». / Машина юноши из Ноябрьска, в которой утонула девушка, уже скатывалась в воду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»