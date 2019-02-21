На Ямале активисты начали ходить по квартирам из-за законопроекта о платных дорогах

В Пуровском районе активисты обходят дома поквартирно, чтобы собрать подписи под обращением в Госдуму. Тема – поддержка законопроекта, который позволит строить платные трассы на Крайнем Севере без бесплатной альтернативы. Его сейчас рассматривают в парламенте. Без этих законодательных поправок не получится начать строительство моста через реку Пур – у него альтернативы не будет. Но для жителей проезд по мосту обещают сделать бесплатным, поэтому у них есть причина собирать подписи.

Во время рассмотрения законопроекта в парламенте у него появились противники. Их аргументы агентство «Новый День» уже озвучивало ранее. В том числе они говорили о том, что решение о бесплатном проезде для людей могут отменить.

С 20 февраля 2019 года в Пуровском районе начался сбор подписей за законопроект. Инициатор – Дарья Выставкина – сообщила агентству «Новый День», что в первую очередь она обходит жителей поселка Уренгой. «Запланированного числа подписей у нас нет, но мы ожидаем, что поддержка будет максимальной. Итог опроса людей отправим в Госдуму», – сообщила собеседница.

Мост через Пур готов возводить инвестор – ООО «РИК» (Региональная инфраструктурная компания). Плату за проезд компания планирует взимать с большегрузов, которых ожидается большое количество, так как в мосте сильно заинтересованы добывающие компании. У предприятий ТЭК на другой стороне реки Пур есть месторождения.

Пуровский район, служба информации

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