Треть депутатов Госдумы отказались голосовать за закон о платных дорогах на Ямале

Госдума большинством голосов приняла закон о платных дорогах на Крайнем Севере в третьем, окончательном чтении. Это произошло на заседании 24 июля 2019 года. Поправки позволяют строить платные трассы даже в том случае, когда нет бесплатной альтернативы. Оппозиция в полном составе – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – категорически отказалась голосовать за закон и выразила таким образом протест поправкам.

Инициатором принятия закона был ЯНАО: дело в том, что у округа есть концессионер, который строит мост через Пур. Проезд по нему планируют сделать платным, чтобы вернуть вложенные средства. Но по действующему закону делать платной дорогу нельзя, если нет бесплатной альтернативы. На Ямале ее нет. Поэтому и понадобились поправки. При этом власти ЯНАО обещают, что платить за проезд будут только большегрузы – жители на легковых авто будут передвигаться по нему свободно. Переправа ведет к месторождениям, так что по мосту за деньги будут ездить грузовики нефтегазовых компаний.

Поправки вводятся в закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Ранее во время обсуждения законопроекта против высказались многие депутаты из разных регионов и фракций. Сегодня оппозиция консолидировано проигнорировала закон. Против проголосовали 78 депутатов, один воздержался. Это 30 процентов проголосовавших.

Первым во время обсуждения закона вступил ямальский депутат-единоросс в Госдуме Владимир Пушкарев, который напомнил, что россияне продолжат ездить по дорогам бесплатно. «Платить будет только бизнес в лице недропользователей. Это дополнительный механизм в сфере государственно-частного партнерства для строительства дорог на Крайнем Севере», – уверил парламентарий.

После этого слово взял справедливоросс Валерий Гартунг. «Спорный законопроект. Безусловно, нужно дать возможность добывающим компаниям строить дороги к своим месторождениям. Но делать надо это по-другому, не за счет дорог общего пользования. В этом законе шире расписано – если вы, например, реконструируете какой-то участок действующей дороги, то вся дорога становится платной. Почувствуйте разницу, называется. Мало того, сегодня это предлагается сделать только для Крайнего Севера, а где гарантия, что это (исключение – прим.ред.) не распространится на другие территории?», – объяснил г-н Гартунг позицию справедливороссов.

Затем к микрофону вышел либерал-демократ Александр Старовойтов и поддержал протест. Он намекнул на то, что закон выгоден тем, кто строит платные дороги. «Крайний Север – это плюс-минус 60 процентов территории страны. Мы данным законопроектом расписываемся в том, что у РФ нет денег, чтобы строить дороги. Мы даем хороший толчок для тех, кто специализируется на строительстве платных дорог. Видишь нефтебазу, строишь туда платную дорогу, получаешь трафик, который обеспечивает тебя на ближайшие 100-150 лет. Где написано, что за это будут платить только нефтяники? Где написано, что не будут платить те, кто доставляет продукты? Мы можем готовить 60 процентов РФ к тому, что дорог бесплатных не будет. И то, что у вас вырастут цены на продукты и энергоносители – ну вот.. государственная дума позволила. Мы с вами, коллеги еще обещаемся кулуарно, коллеги. Многие из «Единой России» тоже не поддерживают законопроект», – открыл секрет правящей партии г-н Старовойтов.

Аналогичное мнение высказала представитель КПРФ Вера Ганзя. «Законопроект пролоббирован теми, кто близок к власти. Нефтегазовые компании просто хотят вернуть деньги, которые были вложены в строительство дорог. Мы можем строить дороги за счет бюджета. Давайте посмотрим профицит бюджета, давайте посмотрим фонд национального благосостояния. <...> Эти резервы могут пойти на строительство дорог. Да, уступки в законе есть – легковым автомобилям, можно даже автобусам сделать бесплатным проезд по решению субъекта. Но грузовых автомобилей там гораздо больше. И грузы пойдут по этим дорогам. Это жизнеобеспечивающие грузы северных территорий», – объяснила коммунист.

Напомним, строить мост через Пур и потом получать плату за проезд будет «Региональная инфраструктурная компания». Ранее ее учредителям были «Мостдорстрой» и «Мостострой – 11», недавно в нее зашли структуры ВТБ.

Москва, Салехард, служба информации

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