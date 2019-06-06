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Четверг, 6 июня 2019, 19:34 мск

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Банк ВТБ будет строить с Николаем Руссу первый платный мост на Ямале

фото – правительство ЯНАО

Сразу два значимых события, связанные с мостом через Пур, произошли на полях экономического форума в Петербурге. Во-первых, в проект зашел банк ВТБ. Он стал соучредителем компании «РИК», которая занимается ямальским проектом. Во-вторых, «Газпромбанк» подтвердил свои намерения по кредитованию проекта.

Банк ВТБ 6 июня 2019 года распространил релиз, в котором объявил о приобретении 26% в ООО «Региональная инфраструктурная компания». Именно такая доля принадлежала компании «Мостдорстрой» в ямальской концессии (директор и учредитель – Николай Фридрих). Вероятно, банк купил эту часть акций. Вторым совладельцем «Региональной инфраструктурной компании» является, напомним, «Мостострой-11» Николая Руссу.

Для ВТБ это не первая концессия. Банк участвует в другом аналогичном проекте – ООО «Региональная инвестиционная компания» – по возведению мостов через реки Кама и Буй в Удмуртии. Также, как и на Ямале, эти мосты будут платными. Вероятно, ВТБ заинтересован в получении прибыли с дорожной инфраструктуры.

Помимо этого сегодня же стало известно, что «Газпромбанк» подтвердил финансирование моста через Пур: учреждение готово дать «большую часть» из 9,6 млрд рублей (такова стоимость строительства объекта). Договоренности закреплены в соглашении между «Газпромбанком», «РИК» и ЯНАО.

Мост через Пур уже строится. Генподрядчик – компания «Мостострой-11». Он должен стать платным для грузовиков и бесплатным для жителей. Окупаемость моста должны обеспечить компании ТЭК, которые по дороге Коротчаево – Уренгой будут возить грузы на месторождения Тазовского и Красноселькупского районов.

Госдума должна принять поправки в федеральный закон, чтобы концессионер мог получать плату за проезд. Пока что в России нельзя строить платные трассы без бесплатной альтернативы. Но для моста на Ямале хотят сделать исключение.

Салехард, Пуровский район, Санкт-Петербург, служба информации

Салехард, Пуровский район, Санкт-Петербург. Другие новости 06.06.19

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