Мост через Пур захотела строить только одна компания

На конкурс по строительству моста через реку Пур не заявился никто, кроме «Региональная инфраструктурная компания». О том, что именно эта структура будет строить мост, агентство «Новый День» сообщало в октябре. Власти Ямала 22 ноября сообщили, что конкурс завершён, соглашение будет заключено с компанией «РИК». На площадке торгов до сих пор нет никаких итоговых документов.

Теперь округ должен провести проверку документации инвестора, а также подтвердить источники финансирования. Завершить процедуры планируется уже в декабре 2018 года, пояснили в пресс-службе правительства Ямала.

Учредителем компании «РИК» являются две компании: «Мостострой-11» (возглавляет известный мостостроитель Николай Руссу) и «Мостдорстрой» (учредитель и директор Николай Фридрих). Согласно концессионной заявке, компания «РИК» готова построить переход за 9,6 млрд рублей. Окупать мост инвестор будет, получая плату за проезд с большегрузов. Для физлиц, напомним, проезд обещают сделать бесплатным.

При этом «РИК» предлагает либо разработать новую проектную документацию, либо использовать имеющуюся, которую заказывала фирма «Северсетьразвитие» (дочка «Корпорации развития»). Документация от КР была передана «Мостострою-11» в счёт оплаты работ за мост через Надым.

В пресс-службе правительства Ямала напоминают, что посёлок Уренгой с населением более 10 тыс. человек отделён рекой Пур от региональной сети автомобильных дорог, проходящей через всю восточную территорию округа от Ноябрьска и заканчивающейся в посёлке Коротчаево. Но, очевидно, более важной мотивацией для строительства моста является то, что на противоположной стороне расположены месторождения. Сейчас подобраться к ним можно только по частной переправе. Владелец одной из таких переправ – бизнесмен Олег Ситников имеет глубокий конфликт с правоохранителями и чиновниками. Он заявляет о беспрецедетном давлении на него и попытке отнять бизнес. В администрации округа, в свою очередь, обвиняют г-на Ситникова в попытках дискредитировать руководство округа через СМИ.

Салехард, служба информации

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