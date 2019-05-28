Компания будущего тюменского депутата избавилась от 380 сотрудников

Компания «Мостострой-11», которой управляет будущий тюменский депутат Николай Руссу, отчиталась об итогах работы в 2018 году. Фирма перевела один из филиалов в Московскую область, так как там появилось больше заказов. Кроме того, стала участником концессии по строительству моста через реку Пур на Ямале, который должен стать платным для грузовиков.

Численность работников компании снизилась за год на 380 человек – с 4475 до 4095. Сокращение произошло за счет рабочих, количество инженеров на предприятии только увеличилось, отмечается в годовом отчете.

Согласно документу, две трети работ компания выполнила на территории юга Тюменской области. Чистая прибыль мостостроителей составила 655 млн рублей, это больше, чем в 2017 году.

При этом «Мостострой-11» получил выручку 25,3 млрд рублей. С учетом увеличившихся объемов работ в Московской области «Мостострой-11» перерегистрировал свой филиал «Мостоотряд-15» из поселка Юганская Обь в город Люберцы Московской области. Также «Мостострой-11» в 2018 году выполнял работы в Калужской области, Краснодарском крае, впервые начал работать в Приморье.

Именно «Мостострой-11» стал подрядчиком возведения моста через Пур на Ямале. Переход должен заменить существующие временные переправы и стать платным для грузовиков. Мост строится по схеме концессии. Концессионер – ООО «РИК» (второй соучредитель наряду с «Мостостроем»– «Мостдорстрой»). Буквально накануне глава Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что мост строится с опережением графика на год. «Наша задача – ввести его в конце следующего года», – заявил глава региона.

Компания Николая Руссу успела построить за год множество крупных объектов. Были сданы 3 и 4 пусковой комплекс окружной (объездной) дороги в Тюмени, реконструирован участок улицы Мельникайте, построена развязка с мостовым переходом через реку Тура по улице Хабаровской.

«Мостострой» построил и реконструировал ряд федеральных объектов – участки дороги Екатеринбург-Тюмень и Тюмень-Ханты-Мансийск, мост через реку Юганская протока в ХМАО, мост через реку Вандрас на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. В ЯНАО были завершены 8 мостов на строительстве автодороги Сургут-Салехард.

Гендиректор АО «Мостострой-11» Николай Руссу в 2019 году решил стать депутатом областной думы. На праймериз «Единой России» 26 мая 2019 года Руссу победил, набрав более 40% голосов сторонников партии и став кандидатом от единороссов. Место в тюменской областной думе освободилось после перехода единоросса Олега Чемезова на работу вице-губернатором Свердловской области.

Тюмень, Салехард, служба информации

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