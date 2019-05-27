Известен победитель праймериз ЕР в Тюменскую облдуму

Гендиректор крупнейшей строительной компании «Мостострой-11» Николай Руссу лидирует по результатам праймериз «Единой России» на довыборах в тюменскую областную думу. Руссу набрал 41,8% голосов избирателей, пришедших на праймериз. Это лучший результат среди 8 участников праймериз.

Как сообщили «Новому дню» в пресс-службе ТРО «Единой России», всего в процедуре предварительного голосования приняли участие 10,26% избирателей Калининского одномандатного округа Тюмени. На счетные участки пришли более 12 тысяч человек. Сведений о нарушениях не поступало.

Как писал «Новый день», один из депутатских мандатов тюменской областной думы оказался вакантным после того, как единоросс Олег Чемезов перешел на работу вице-губернатором Свердловской области. «Единая Россия» провела процедуру предварительного голосования, чтобы определиться со своим кандидатом на довыборах. Фаворитом праймериз изначально считался строитель, бывший депутат тюменской городской думы Николай Руссу.

Тюмень, Служба информации

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