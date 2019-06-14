Коммунисты определились с кандидатом в тюменскую облдуму

Тюменские коммунисты официально выдвинули «полковника «Диванных войск»» Анатолия Княжева кандидатом на довыборах в тюменскую областную думу. Решение было принято в пятницу, 14 июня2019 года, областным политбюро КПРФ восемью голосами «за» при двух «против».

Первый секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева сообщила «Новому Дню», что партия официально выдвинула лидера движения «Диванные войска» Анатолия Княжева кандидатом на довыборы в облдуму. На заседании присутствовали 11 членов политбюро, по результатам голосования 1 бюллетень оказался испорчен, 8 голосов были отданы за Княжева, два против. По словам Казанцевой, Княжев примет участие в выборах, «если его зарегистрируют». О намерении выдвинуть Княжева кандидатом от «красных» Казанцева сообщала еще в середине апреля.

С кандидатами на довыборы в областную думу также определились «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Единороссы выдвинули гендиректора строительной компании «Мостострой-11», экс-депутата городской думы Тюмени Николая Руссу (он считается фаворитом этих довыборов), а эсеры – коммуниста Максима Карпикова, который до сих пор является секретарем ТОО КПРФ по идеологии, но находится в состоянии конфронтации с первым секретарем тюменских коммунистов Тамарой Казанцевой. Кроме того, тюменское отделение «Партии перемен» выдвинуло на довыборы своего председателя Никиту Кифорука.

ЛДПР остается единственной парламентской партией, до сих пор не определившейся с кандидатом. Лидер фракции либерал-демократов в тюменской областной думе заявил «Новому Дню», что партия выберет своего кандидата в течение ближайших семи дней, «к следующей пятнице». Неофициально наиболее вероятным кандидатом от жириновцев считается лидер фракции ЛДПР в городской думе Тюмени Мурат Тулебаев.

Довыборы в тюменскую областную думу пройдут в единый день голосования 8 сентября. Вакантное место в думе образовалось после ухода единоросса Олега Чемезова на должность вице-губернатора Свердловской области.

Тюмень, служба информации

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