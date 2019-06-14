Первым заверенным кандидатом на довыборах в тюменскую облдуму стал лидер «Диванных войск»

Тюменские коммунисты первыми подали документы в облизбирком для участия в довыборах в тюменскую областную думу. В пятницу, 14 июня избирательная комиссия Тюменской области заверила список кандидатов от КПРФ, состоящий из одной фамилии.

В списке коммунистов один кандидат – «полковник «Диванных войск»» Анатолий Княжев. Заседание комиссии началось в 17:00, но в облизбиркоме назвали заверение списка формальностью. «Это (заверение списка – ред.) формальное мероприятие, – сообщил секретарь избирательной комиссии Андрей Николаев. – Мы просто уведомляем, что КПРФ приняла участие в выдвижении кандидата, предъявив список. А дальше уже кандидат может с понедельника прийти в окружную избирательную комиссию, подавать документы, потом второй пакет документов после открытия счета, и только потом комиссия его зарегистрирует или откажет в регистрации».

Ни одна другая партия пока документы в облизбиком не предоставила.

Анатолий Княжев был выдвинут кандидатом от КПРФ на заседании политбюро регионального отделения партии в пятницу, 14 июня. За него проголосовали 8 из 11 присутствовавших членов бюро.

С кандидатами на довыборы в областную думу также определились «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Единороссы выдвинули гендиректора строительной компании «Мостострой-11», экс-депутата городской думы Тюмени Николая Руссу (он считается фаворитом этих довыборов) , а эсеры – коммуниста Максима Карпикова, который до сих пор является секретарем ТОО КПРФ по идеологии, но находится в состоянии конфронтации с первым секретарем тюменских коммунистов Тамарой Казанцевой. Кроме того, тюменское отделение «Партии перемен» выдвинуло на довыборы своего председателя Никиту Кифорука.

ЛДПР остается единственной парламентской партией, до сих пор не определившейся с кандидатом. Лидер фракции либерал-демократов в тюменской областной думе Глеб Трубин заявил «Новому Дню», что партия выберет своего кандидата в течение ближайшей недели. Неофициально наиболее вероятным кандидатом от жириновцев считается лидер фракции ЛДПР в городской думе Тюмени Мурат Тулебаев.

Довыборы в тюменскую областную думу пройдут в единый день голосования 8 сентября. Вакантное место в думе образовалось после ухода единоросса Олега Чемезова на должность вице-губернатора Свердловской области.

Тюмень, служба информации

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