Тюменские коммунисты нашли единороссам необычного противника на выборах в облдуму

Тюменская «Единая Россия» начинает процедуру праймериз для определения кандидата на довыборы в областную думу на место Олега Чемезова.

Как рассказал «Новому Дню» секретарь тюменского регионального отделения «ЕР» Андрей Артюхов, прием документов от желающих принять участие в праймериз начинается в ближайший понедельник, 22 апреля. Возможных участников борьбы за место Олега Чемезова, перешедшего на работу вице-губернатором Свердловской области, Артюхов называть отказался, сказав, что «пока идут одни разговоры, это не серьезно».

«Партия власти» еще не определилась, будут ли проведены дебаты между участниками праймериз, как это было перед последними парламентскими выборами.

«Пока мы в начале процесса. Известно одно: у нас будут 10 счетных участков, будут мини-выборы с тайным рейтинговым голосованием за кандидатов», – рассказал Артюхов. Остальные нюансы единороссы определят позднее, возможность проведения дебатов будет зависеть, в том числе, от состава участников праймериз. Само голосование по кандидатуре пройдет 26 мая.

Из парламентских конкурентов «Единой России» с кандидатом определились только в КПРФ. Как рассказала первый секретарь тюменского обкома компартии Тамара Казанцева, кандидатом от коммунистов выбрали Анатолия Княжева, известного в Тюмени лидера неформального движения «Диванные войска». Княжев работает водителем, он, вместе с единомышленниками, «засветился» в общественных протестах последних месяцев, в том числе против «мусорной реформы» и застройки лога реки Тюменки.

Лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин заявил «Новому Дню», что имя кандидата от «Справедливой России» назовут в понедельник, 22 апреля.

Также известно, что «несистемная» оппозиция определилась с кандидатом. Тюменское региональное отделение «Партии перемен» выдвинуло на довыборы в областную думу своего председателя Никиту Кифорука.

Координатор отделения ЛДПР в Тюменской области Артем Зайцев заявил «Новому Дню», что не может прокомментировать ситуацию. Зайцев сказал, что не располагает информацией о том, кто станет кандидатом от либерал-демократов на довыборах.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 16.04.19

Депутаты Тюмени устроили разнос мусорному регоператору. / Тюменским чиновникам пригрозили увольнением за участие в ВКонтакте. / Запрет на продажу «фунфыриков» привел к снижению отравлений в Тюмени. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»