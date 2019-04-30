От «ЕР» в тюменскую думу хочет пойти один из самых известных строителей

Гендиректор строительной компании «Мостострой-11» Николай Руссу намерен получить мандат областного депутата: он подал документы для участия в праймериз «Единой России». Предприниматель заявил о своем участии в последний день приема документов – во вторник, 30 апреля. При этом строитель не хочет оставлять должность гендиректора «Мостостроя-11» в случае избрания в областную думу.

Как рассказал «Новому Дню» сам Николай Руссу, он не собирается уходить из строительного бизнеса. «Просто выросла команда молодых энергичных людей, которая готова самостоятельно решать вопросы во многих регионах. И у меня есть несколько больше возможностей применить свои силы и знания в более широком плане. Имея большой политический и социальный опыт, я понял, что можно поработать на пользу Родине», – объяснил Николай Руссу.

Руссу сообщил также, что не собирается бороться за получение зарплаты в областной думе. «Пока рано об этом говорить, надо сначала праймериз пройти. Но на постоянной основе я не планировал работать», – сказал Руссу.

Как сообщили в пресс-службе ТРО «Единой России», предварительное голосование пройдет 26 мая на 10 счетных участках одномандатного избирательного округа №19 (Калининского) в Тюмени.

«Новый день» уже рассказывал, что депутатский мандат в областной думе освободился после перехода единоросса Олега Чемезова на работу вице-губернатором Свердловской области.

Как рассказал «Новому Дню» источник, близкий к парламенту, на довыборах в областную думу для единороссов важно было найти кандидата, способного за счет собственных средств помогать избирательному округу. Кандидатура Николая Руссу подходит для этого как нельзя лучше. Руссу – гендиректор одной из крупнейших в России строительных компаний. Выручка «Мостостроя-11» составила 22 млрд рублей в 2017 году, компания строит мосты и дороги не только в Тюменской, но и в Московской и Ленинградской областях, также предприятие работало на строительстве моста в Крым.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 30.04.19

Бывший сотрудник Росгвардии устроил пьяное ДТП в Тюменской области. / У жены тюменского прокурора Владимирова появилась новая квартира. / Брат свердловского вице-губернатора вышел из СИЗО в Тюмени. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»