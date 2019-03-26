Тюменские единороссы выдвинут на место Чемезова в облдуму раскрученного кандидата

Все четыре парламентские партии выставят своих кандидатов на довыборах в тюменскую областную думу 8 сентября 2019 года. Руководитель фракции «Единой России» в облдуме Андрей Артюхов уже заявил, что партия не намерена уступать оппозиции мандат, который станет вакантным после сложения полномочий единороссом Олегом Чемезовым (с 25 марта перешел на работу заместителем губернатора Свердловской области). При этом о намерении побороться за мандат заявила несистемная оппозиция.

Вопрос о сложении полномочий Олегом Чемезовым будет рассмотрен на ближайшем заседании тюменской областной думы 12 апреля, заявил «Новому Дню» Артюхов.

«Чемезов должен написать заявление, мы должны его рассмотреть на ближайшей апрельской думе, а дальше начинается выборный процесс, – отметил Андрей Артюхов. – Мы уж постараемся не отдать этот мандат никому. Учитывая, что все случилось достаточно неожиданно и времени немного, на мой личный взгляд, надо подбирать раскрученного кандидата. Выдвигать новичка, который не участвовал в выборах, рискованно для нас. Учитывая, что проходят правильные по своей сути, но, в большой степени, непопулярные изменения, связанные с твердыми бытовыми отходами, и это влияет на общественное мнение, надо, чтобы человек был известный, уважаемый и авторитетный».

По словам Артюхова, кандидатуру будут обсуждать с губернатором Александром Моором и на президиуме регионального политсовета партии. Единороссы намерены выдвинуть кандидата, который был бы максимально известен в Калининском избирательном округе.

Артюхов добавил, что вряд ли ставка будет сделана на совсем молодых партийцев. «Жители, по нашему наблюдению, с большим доверием относятся к людям с опытом», – сказал он и добавил, что вариант выдвижения кого-то из действующих депутатов городской думы Тюмени «имеет право на жизнь». – Эти люди недавно прошли избирательную кампанию, они на слуху, на виду и о них было много информации».

Праймериз «Единой России» пройдут 26 мая, до этого состоятся подбор кандидатов и подготовка к выборному процессу.

Первый секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева сообщила, что партия не принимала никакого решения в связи с уходом Олега Чемезова из облдумы. По словам Казанцевой, она узнала об этом утром 26 марта из СМИ. Тем не менее, КПРФ «постарается» принять участие в довыборах. Коммунисты примут решение на аппаратном совещании в понедельник, 1 апреля.

Руководитель фракции «Справедливой России » в облдуме Владимир Пискайкин также заявил о намерении партии побороться за мандат Чемезова, но конкретная кандидатура еще не обсуждалась. «Сейчас нужен тот, у кого есть ресурс, – отметил Пискайкин. – Выборы – это вложение денег. Человек должен быть узнаваемый, ресурсный. Мы будем определяться на совете партии, который проведем в пятницу (29 марта – прим. ред.)».

Не назвали возможных кандидатов на место Олега Чемезова и в ЛДПР. Руководитель фракции Глеб Трубин сообщил, что кандидатура будет известна в течение месяца после согласования с высшим советом партии.

Несистемную оппозицию на довыборах представит «Партия перемен» Дмитрия Гудкова. Как заявил тюменский координатор движения «Открытая Россия» Антон Михальчук, «все усилия будут направлены на выдвижение председателя тюменского регионального отделения «Партии Перемен»– Никиты Кифорука».

Политолог Анатолий Гагарин, впрочем, не ожидает какой-то реальной борьбы на довыборах в областную думу. «Как мне кажется, здесь вопрос в принципе уже решен. Зная стиль работы Олега Чемезова, думаю, он уже побеспокоился о том, кто будет получателем этого мандата. Можно с уверенностью сказать, что все эти вопросы он предусмотрел и просчитал. Предположений персонально я делать пока не буду, но это, безусловно, будет человек, который представляет интересы Чемезова и его партнеров, с которыми он работал в Тюменской области», – сказал Гагарин и добавил, что участие оппозиции в довыборах будет номинальным.

С уходом Олега Чемезова в облдуме также освобождается пост заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Однако вице-спикер Андрей Артюхов назвал этот вопрос техническим. По его словам, уход Чемезова никак не отразится на работе комитета, в котором три зампреда. «Проблемы с точки зрения работы нет. С точки зрения того, чтобы кого-то поощрить более высокой должностью, кому-то, возможно, это было бы желательно. Это решит комитет. Это не глобальный вопрос», – резюмировал Артюхов.

Тюмень, Михаил Калянов

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