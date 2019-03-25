Тюменский депутат назначен вице-губернатором Свердловской области

Вице-губернатором Свердловской области назначен Олег Чемезов, который сейчас является депутатом Тюменской областной думы. Информацию о назначении агентству «Новый День» подтвердил собеседник в тюменском правительстве в понедельник, 25 марта 2019 года.

На сайте администрации Свердловской области никаких сообщений о назначении нет. Сам Олег Чемезов сбрасывает телефонный звонок – получить его комментарий на момент публикации не удалось.

Как рассказали «Новому Дню» в департаменте информационной политики Свердловской области, губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев уже представил членам своего кабмина Олега Чемезова, который будет заниматься вопросами территориального развития и цифровизации. «Олег Леонидович будет курировать те вопросы, которые курировал ранее в правительстве Александр Геннадьевич Высокинский. Я уверен, что у него все получится. Сам он уроженец Свердловска, знает город и регион», – сказал губернатор.

Как уточнили в ДИПе, в зоне ответственности нового заместителя главы региона будут также вопросы информатизации и проект «Умный регион».

В резиденции свердловского губернатора назначение называют «красивым ходом». Там говорят, что по «степени тяжеловесности» Чемезов – это второй Владимир Тунгусов (в сентябре 2018 года Тунгусов ушел в отставку с поста руководителя администрации губернатора Свердловской области, политический долгожитель, – прим. ред.).

«Чемезов – фантастический интриган. Сегодня мы наблюдаем новый виток развития политической ситуации в Свердловской области. Чемезов хорошо уравновесит другого вице-губернатора – Сергея Бидонько, который в последнее время стал слишком много себе позволять и слишком много о себе думать», – говорит собеседник агентства в резиденции главы региона (обновлено в 19:33).

Справка:

Олег Чемезов родился 22 сентября 1964 года. В 1987 году окончил Тюменский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», работал психиатром. В 1998 году – Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Менеджмент», квалификация «Экономист». Дополнительное к высшему – Академия народного хозяйства при правительстве РФ в 2008 году, квалификация «Мастер делового администрирования». Защитил диплом MBA в Швейцарии.

В медицине прошел трудовой путь от санитара хирургического отделения до заведующего психиатрическим отделением Ханты-Мансийского окружного психонаркологического диспансера.

1993-1998 гг. – генеральный директор Ханты-Мансийского окружного фонда обязательного медицинского страхования.

1998-1999 гг. – первый заместитель главы администрации ХМАО.

1999-2004 гг. – первый заместитель председателя правительства ХМАО.

2004-2005 гг. – первый заместитель губернатора Тюменской области.

2005-2006 гг. – Вице-президент – директор департамента по взаимодействию с федеральными органами власти управления по взаимодействию с российскими органами государственной власти ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».

2006-2013 гг. – Вице-президент, директор филиала «ТНК-ВР Сибирь» в г. Тюмень, директор филиала нефтяной компании «ТНК ВР Менеджмент» «ТНК ВР Сибирь» в г. Тюмень (с 2013г. – ОАО «РН Менеджмент» «Сибирь» в г. Тюмень).

С 2013 года – председатель правления ООО «Управляющая компания «ПАРТИКОМ».

Избирался депутатом Ханты-Мансийского городского Совета народных депутатов, депутатом Тюменской городской думы пятого и шестого созывов, депутатом Тюменской областной думы.

Женат, воспитывает шестерых детей.

Екатеринбург, Тюмень, служба информации

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