Олега Чемезова отпустили из тюменской облдумы «задним числом»

Депутаты тюменской областной думы одобрили отставку своего коллеги Олега Чемезова, перешедшего на работу вице-губернатором Свердловской области. Члены комитета по государственному строительству и местному самоуправлению единогласно одобрили досрочное прекращение полномочий Чемезова с 25 марта 2019 года.

«Все, пусть идет. Освободили. Никто даже против не проголосовал», – резюмировал председатель комитета Фуат Сайфетдинов сразу после голосования. Рассмотрение вопроса заняло чуть более минуты.

Окончательно Чемезова «освободят» из областной думы на пленарном заседании 12 апреля.

Олег Чемезов был назначен вице-губернатором Свердловской области 25 марта. В интервью «Новому Дню» Чемезов сообщил, что будет заниматься в правительстве Свердловской области теми же вопросами, которые решает в тюменском правительстве его старинный соратник, замгубернатора Владимир Сысоев, также назначенный недавно.

Ни одна из политических партий, кроме несистемной оппозиции, пока не сообщила, кто будет претендовать на место Чемезова, избранного по 19 одномандатному округу. От «Партии перемен» Дмитрия Гудкова будет выдвинут руководитель тюменского регионального отделения Никита Кифорук.

По одной из конспиративных версий, претендентом на место Чемезова от партии «Единая Россия» может стать действующий вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 02.04.19

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