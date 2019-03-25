Звезды совпали. Блиц-интервью с новым вице-губернатором Свердловской области Чемезовым

Новый вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов будет курировать в правительстве те же вопросы, какие в правительстве Тюменской области курирует его давний соратник Владимир Сысоев. Об этом Чемезов рассказал в блиц-интервью «Новому Дню».

– Олег Леонидович, вас можно поздравить с назначением вице-губернатором Свердловской области?

– Ну, не знаю. Условно можно поздравить, работа тяжелая.

– Почему вы решили сменить бизнес снова на государственную службу?

– Звезды совпали. Руководитель региона предложил заняться работой, разве от таких предложений отказываются? Я не отказался.

– Какие вопросы в правительстве Свердловской области вы будете курировать?

– Много вопросов. Пока, если называть сходу – экономика, информатизация, связь. Завтра будет распределение обязанностей, я сам буду лучше понимать.

– То есть вы будете коллегами в плане полномочий с Владимиром Сысоевым, заместителем губернатора Тюменской области?

– Я думаю, да.

– Вы переезжаете в Екатеринбург и к Тюменской области иметь отношение уже не будете?

– Это неправильная постановка вопроса. Я искренне люблю Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ, там осталась часть моей истории, у меня там дети. Поэтому я буду иметь отношение к этим регионам в любом случае. Другой вопрос – какое. Но да, я переезжаю в Екатеринбург, я здесь работаю и буду жить, все мои близкие будут рядом.

– Что будет с «Партикомом» и вообще с вашими бизнес-активами?

– Никаких проблем не будет. Я все сделаю по закону, передам акции, которые у меня есть, и ими будет заниматься управляющая компания.

– Никогда не было ощущения, что вы – человек Евгения Куйвашева. Для вас назначение было неожиданным, или вы давно знали, что вас собираются позвать в правительство Свердловской области?

– Я не буду обсуждать эту тему. Насчет команды – я человек команды.

– Просто вас, скорее, ассоциируют с командой Сергея Собянина.

– Продолжайте и дальше.

Напомним, 25 марта стало известно, что депутат Тюменской областной думы Олег Чемезов назначен вице-губернатором Свердловской облпсти. Губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев уже представил его членам своего кабмина. Чемезов будет заниматься вопросами территориального развития и цифровизации. «Олег Леонидович будет курировать те вопросы, которые курировал ранее в правительстве Александр Высокинский.

Тюмень. Другие новости 25.03.19

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