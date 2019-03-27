Аппаратная борьба двух замов Куйвашева может закончиться отъездом одного из них

Назначение бывшего депутата Тюменской облдумы Олега Чемезова заместителем губернатора Свердловской области вновь дало повод говорить о создании системы сдержек и противовесов внутри областной администрации.

Как сообщают источники РИА «Новый День», губернатор Евгений Куйвашев пригласил на Средний Урал еще одного земляка с одной-единственной целью – сдержать аппаратное наступление вице-губернатора Сергея Бидонько, который за три месяца работы развил необыкновенно бурную деятельность. По словам собеседника агентства, Бидонько, в сферу компетенции которого официально входят только вопросы внутренней и информационной политики, не намерен этим довольствоваться и проявляет активный интерес и к другим сферам деятельности. У некоторых чиновников на местах даже создалось ощущение, что Бидонько уже видит себя больше чем просто вице-губернатором. В такой ситуации появление в правительстве опытного тюменского политика Олега Чемезова может быть далеко не случайным.

В среднесрочной перспективе источники предсказывают аппаратное усиление Чемезова и переезд Бидонько в другой регион, а именно – в Оренбургскую область, где и.о. губернатора недавно стал его давний друг Денис Паслер. «До осени Чемезов будет усиливать свои позиции, и, вероятно, ему это удастся – в плане политического опыта он сильнее Бидонько. Поэтому, возможно, осенью, после того как Паслер победит на губернаторских выборах, он пригласит Бидонько к себе в качестве, например, председателя правительства», – рассказал источник.

Ранее один из сотрудников резиденции главы региона на условиях анонимности дал новому замгубернатора следующую оценку: «Чемезов – фантастический интриган», и тоже предсказал усиление аппаратной борьбы.

Эксперты, опрошенные «Новым Днем», ограничились тем, что отметили его большой политический и экономический опыт. «Я понимаю, почему у некоторых возникли опасения, что Чемезов займет место, которое соответствует его опыту и бэкграунду», – отметил политолог Анатолий Гагарин, однако отметил, что новый замгубернатора будет «играть по правилам команды».

«Я немного знаю Олега Чемезова, – рассказал бывший заместитель полпреда по УрФО Андрей Колядин. – И думаю, это не самое плохое решение. Обычно власть склонна ориентироваться на людей послушных и молчаливых, а это – профессионал, у которого есть опыт работы и в бизнесе, и в правительстве, и в думе». Эксперт также отметил, что если назначение состоялось в целях создания системы сдержек и противовесов, то это тоже вполне разумно. Что же касается возможного транзита свердловских чиновников в Оренбург, Колядин отмечает, что когда руководителю, в данном случае – Паслеру, выпадают особо серьезные задачи, для него естественным является вспомнить о людях, с которыми он тесно и успешно работал в прошлом. Напомним, Паслер и Бидонько – практически земляки, а годы работы Паслера областным премьер-министром Бидонько возглавлял город Карпинск.

Добавим, что сам Олег Чемезов пока о своей новой работе особенно не распространяется. «Звезды совпали. Руководитель региона предложил заняться работой, разве от таких предложений отказываются? Я не отказался», – заявил он в блиц-интервью «Новому Дню». Так же кратко он прокомментировал тот факт, что многие ассоциируют его с командой Сергея Собянина: «Продолжайте и дальше».

Екатеринбург, Тюмень, Елена Владимирова

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