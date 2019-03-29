Тюменский вице-губернатор Сарычев может повторить судьбу Заболотного

Место в тюменской областной думе, освободившееся после перехода Олега Чемезова на работу вице-губернатором Свердловской области, может занять нынешний тюменский вице-губернатор Сергей Сарычев. Об этом рассказали сразу два различных источника «Нового Дня», близкие к облдуме.

По информации собеседников агентства, губернатор Александр Моор продолжает обновление своей команды. И якобы Сергей Сарычев должен покинуть правительство Тюменской области до августа 2019 года.

По информации источников, рядовым депутатом Сергей Сарычев не будет – ему прочат место спикера областной думы, которое вот уже 21 год занимает Сергей Корепанов.

Собеседники агентства в областной думе отмечают также, что в последнее время Сарычев перестал посещать заседания комитетов думы и выступать на пленарных заседаниях парламента. Наблюдатели отмечают, что в медийном плане вице-губернатор в значительной степени «отошел в тень».

Уральский политолог Анатолий Гагарин считает, что такой политический тяжеловес, как Сергей Сарычев, вполне мог бы стать спикером тюменской областной думы.

«Сарычев – достаточно весомая фигура на политическом небосклоне, по отношению к такому тяжеловесу, безусловно, любые варианты возможны, – считает Гагарин. – Поэтому я не исключаю такой вариант. Надо смотреть более внимательно расклад сил и задачи, которые стоят перед основными участниками политического процесса, и смотреть, кто является главными «рупорами» и «приводными ремнями» при решении задач, которые ставит губернатор Тюменской области. Если внимательно проанализировать расклад, можно понять, кому какая уготована роль и у кого какие задачи. Контроль и участие тяжеловесов, людей, которые обладают большим авторитетом и могут решать проблемы, безусловно, необходимы».

По мнению тюменского политолога Льва Березина спикер областной думы Сергей Корепанов уже устал от своего поста и готов был бы уйти – ждет только удобного момента.

«Я сказал бы, что да, он ищет удобный момент – удобный не только для себя, но и для партии «Единая Россия», для правительства области, для губернатора, – отметил Березин. – Все-таки четверть века без замечаний во главе представительного органа власти, этого «котла» разных интересов и личных амбиций, большой и тяжелый срок».

Однако информацию о намерении Сергея Сарычева сменить кресло вице-губернатора на место в областной думе Лев Березин назвал не более чем сплетней. «Я думаю, что востребованность Сергея Сарычева на своей должности сейчас достигает максимальных размеров, и губернатор в наименьшей степени сейчас заинтересован в том, чтобы Сарычев покинул правительство области: на дворе кризис, сегодня – экономический, а завтра, глядишь, и политический. А замены Сарычеву что-то не видно», – уверен Березин.

Тюменский политолог Александр Безделов также не согласен с предположением, что Сарычев покинет правительство региона.

«Насколько мне известно, Сергей Михайлович Сарычев не собирается уходить из правительства, – сказал Безделов. – Тот фронт работ, который находится в его ведении, подразумевает определенный уровень подготовки, связей и компетенций, в том числе во взаимодействие федеральными органами власти, администрацией президента и так далее. В настоящий момент не может быть никакой речи о том, что кто-то может заменить Сарычева, особенно в контексте происходящих событий. Я не слышал, чтобы губернатор Моор изъявлял желание, чтобы на этом месте работал другой человек. Более того, насколько мне известно, между ними сложились рабочие взаимоотношения».

Получить комментарии самого Сергея Сарычева сегодня не удалось – его сотовый телефон находится вне зоны доступа сети. Не берет трубку и пресс-секретарь губернатора Андрей Осипов.

Напомним, с лета 2018 года, после того, как Александр Моор был назначен врио губернатора Тюменской области, его команду по разным причинам покинули несколько заместителей. Руководитель аппарата губернатора Татьяна Костарева ушла работать в министерство строительства и ЖКХ РФ вслед за своим шефом Владимиром Якушевым. Замгубернатора Вадим Шумков был назначен врио губернатора Курганской области. Курировавший строительство замгубернатора Евгений Заболотный избрался в тюменскую гордуму по спискам «Единой России» и стал спикером. Наконец, в декабре 2018 года в связи с болезнью ушла из правительства замгубернатора Татьяна Крупина. При этом в команду Александра Моора пришел представитель парламентской оппозиции либерал-демократ Владимир Сысоев, которого, по его же словам, никто даже не попросил покинуть ряды ЛДПР.

Тюмень, Михаил Калянов

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