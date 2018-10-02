российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 октября 2018, 19:05 мск

Новости Тюмень

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Новым главой Курганской области стал тюменский замгубернатора Вадим Шумков

Новым главой Курганской области стал заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков. Президент Владимир Путин 2 октября назначил его временно исполняющим обязанности губернатора после досрочной отставки Алексея Кокорина. В тюменском правительстве Шумков координировал деятельность департаментов экономики и инвестполитики. При нем инвестиционный климат Тюменской области был официально признан лучшим в России. В мае 2018 года регион занял первую строчку в соответствующем национальном рейтинге АСИ, обогнав Республику Татарстан и Москву. Шумков известен в Тюмени как профессионал, равнодушный к политическим интригам, но настроенный на карьерный рост и привыкший добиваться поставленных целей.

«Шумков занимался привлечением инвестиций, и его работа признана властями успешной. Он значился в кремлевских резервах, участвовал в тренингах для управленцев. Назначение на губернаторскую должность в соседнюю Курганскую область выглядит очень логично. Кандидатура удачная, – говорит политолог Александр Безделов. – Другое дело, что теперь Шумкову придется конкурировать в плане привлечения инвестиций с самой Тюменской областью. Инвесторы выбирают регионы по принципу удобства – с хорошей инфраструктурой, с налоговыми льготами, с господдержкой. В Тюмени такие условия за 18 лет созданы, а в Кургане их нет. Задача очень сложная».

«Одна из задач – реализация мощных прорывных инвестпроектов. На территории Тюменской области удалось сделать многое, что позволило выйти на передовые позиции в стране. Это обеспечило успешный выход Якушева на федеральную арену. Это очень хороший шанс для Кургана стать сильным регионом, – считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. – Проекты, в которые можно вовлечь крупные корпорации, есть. Это и транспортные проекты – Курган находится на границе с Казахстаном и рядом Китай. Это может быть строительство крупных логистических центров, наподобие тех, что реализуются в Свердловской области в рамках ВСМ. Это могут быть проекты ГЧП с привлечением иностранных участников. Могут быть строительные объекты. Ну, и, в конце концов, в сфере агропромышленного сектора».

Для этого, по словам эксперта нужно решить одну важную проблему – в Курганской области самые высокие тарифы на энергоносители. Кокорину не хватило лоббистской мощности, чтобы справиться с ней.

«Алексей Кокорин отличался достаточно сдержанным стилем, он принимал тщательно выверенные решения. Его усилия были направлены на то, чтобы в непростой ситуации выполнить обязательства перед жителями, – рассказывает политтехнолог Кокорина Дмитрий Ковалев. – Назначение Вадима Шумкова – это интересное решение. Он не чужой для Курганской области, обладает необходимыми компетенциями и опытом работы. Думаю, он принесет много нового в управленческий стиль. Генезис Шумкова как госчиновника проходил в других условиях. Это новая кровь».

Вадиму Шумкову 47 лет. Он не является варягом для Курганской области – родился в селе Шастово Варгашинского района. Закончил Томский госуниверситет, по специальности «Юриспруденция». В разное время работал экономистом в банках, юрисконсультом управления ценных бумаг в НК «ЮКОС» АО «Юганскнефтегаз», арбитражным управляющим, внешним управляющим ОАО «Нефтеюганский речной порт» и т.д. В правительстве Тюменской области с 2004 года. Был директором департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, с 2012 стал заместителем губернатора. Шумков женат, у него четверо детей. Его супруга Ольга (была известным ресторатором в Тюмени) уже закрыла свой аккаунт во ВКонтакте.

Тюменскую область давно называют кузницей управленческих кадров. Самыми известными выходцами из Тюмени являются нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Чиновники из Тюмени регулярно занимают высокие посты в правительствах других субъектов РФ. В том числе в Курганской области – достаточно вспомнить главу департамента инвестполитики Тюменской области Сергей Путмин, который в 2013 году стал первым заместителем курганского губернатора.

Напомним, губернатор Курганской области Алексей Кокорин подал в отставку во вторник, 2 октября. Это стало полной неожиданностью для политической элиты региона. По словам Кокорина, он получил некое предложение о новом месте работы, но пока не раскрыл, о чем именно идет речь.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 02.10.18

В громком деле ямальского коррупционера фигурирует известный тюменский политик. / Дороги Тюмени и Югры назвали лучшими в России. / В Тобольске школьников примут в пионеры и накормят советскими сладостями. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Отставки губернаторов

Банкир назначен новым губернатором Липецкой области

Липецкая область осталась без губернатора

Ещё минус один: курганский губернатор ушел в отставку

Новая волна губернаторских отставок грозит смести, как минимум, 13 глав регионов (СПИСОК)

Путин продолжит губернаторскую чистку: отставки грозят еще 10 главам регионов

«Ход конем»: Путин назначил нового врио губернатора Приморского края

Путин сменил главу Кабардино-Балкарии

Путин назначил нового губернатора Астраханской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Курган, Тюмень, Урал, Общество, Политика, Россия, Отставки губернаторов,

Новости партнеров