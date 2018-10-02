Новым главой Курганской области стал тюменский замгубернатора Вадим Шумков

Новым главой Курганской области стал заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков. Президент Владимир Путин 2 октября назначил его временно исполняющим обязанности губернатора после досрочной отставки Алексея Кокорина. В тюменском правительстве Шумков координировал деятельность департаментов экономики и инвестполитики. При нем инвестиционный климат Тюменской области был официально признан лучшим в России. В мае 2018 года регион занял первую строчку в соответствующем национальном рейтинге АСИ, обогнав Республику Татарстан и Москву. Шумков известен в Тюмени как профессионал, равнодушный к политическим интригам, но настроенный на карьерный рост и привыкший добиваться поставленных целей.

«Шумков занимался привлечением инвестиций, и его работа признана властями успешной. Он значился в кремлевских резервах, участвовал в тренингах для управленцев. Назначение на губернаторскую должность в соседнюю Курганскую область выглядит очень логично. Кандидатура удачная, – говорит политолог Александр Безделов. – Другое дело, что теперь Шумкову придется конкурировать в плане привлечения инвестиций с самой Тюменской областью. Инвесторы выбирают регионы по принципу удобства – с хорошей инфраструктурой, с налоговыми льготами, с господдержкой. В Тюмени такие условия за 18 лет созданы, а в Кургане их нет. Задача очень сложная».

«Одна из задач – реализация мощных прорывных инвестпроектов. На территории Тюменской области удалось сделать многое, что позволило выйти на передовые позиции в стране. Это обеспечило успешный выход Якушева на федеральную арену. Это очень хороший шанс для Кургана стать сильным регионом, – считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. – Проекты, в которые можно вовлечь крупные корпорации, есть. Это и транспортные проекты – Курган находится на границе с Казахстаном и рядом Китай. Это может быть строительство крупных логистических центров, наподобие тех, что реализуются в Свердловской области в рамках ВСМ. Это могут быть проекты ГЧП с привлечением иностранных участников. Могут быть строительные объекты. Ну, и, в конце концов, в сфере агропромышленного сектора».

Для этого, по словам эксперта нужно решить одну важную проблему – в Курганской области самые высокие тарифы на энергоносители. Кокорину не хватило лоббистской мощности, чтобы справиться с ней.

«Алексей Кокорин отличался достаточно сдержанным стилем, он принимал тщательно выверенные решения. Его усилия были направлены на то, чтобы в непростой ситуации выполнить обязательства перед жителями, – рассказывает политтехнолог Кокорина Дмитрий Ковалев. – Назначение Вадима Шумкова – это интересное решение. Он не чужой для Курганской области, обладает необходимыми компетенциями и опытом работы. Думаю, он принесет много нового в управленческий стиль. Генезис Шумкова как госчиновника проходил в других условиях. Это новая кровь».

Вадиму Шумкову 47 лет. Он не является варягом для Курганской области – родился в селе Шастово Варгашинского района. Закончил Томский госуниверситет, по специальности «Юриспруденция». В разное время работал экономистом в банках, юрисконсультом управления ценных бумаг в НК «ЮКОС» АО «Юганскнефтегаз», арбитражным управляющим, внешним управляющим ОАО «Нефтеюганский речной порт» и т.д. В правительстве Тюменской области с 2004 года. Был директором департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, с 2012 стал заместителем губернатора. Шумков женат, у него четверо детей. Его супруга Ольга (была известным ресторатором в Тюмени) уже закрыла свой аккаунт во ВКонтакте.

Тюменскую область давно называют кузницей управленческих кадров. Самыми известными выходцами из Тюмени являются нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Чиновники из Тюмени регулярно занимают высокие посты в правительствах других субъектов РФ. В том числе в Курганской области – достаточно вспомнить главу департамента инвестполитики Тюменской области Сергей Путмин, который в 2013 году стал первым заместителем курганского губернатора.

Напомним, губернатор Курганской области Алексей Кокорин подал в отставку во вторник, 2 октября. Это стало полной неожиданностью для политической элиты региона. По словам Кокорина, он получил некое предложение о новом месте работы, но пока не раскрыл, о чем именно идет речь.

Тюмень, служба информации

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