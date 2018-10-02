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Вторник, 2 октября 2018, 15:40 мск

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Ещё минус один: курганский губернатор ушел в отставку

Фото с официального сайта правительства Курганской области

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин подал в отставку в связи с переходом на новое место работы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба главы региона.

«Алексей Кокорин сегодня, 2 октября, принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий Губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы», – говорится в пресс-релизе.

Накануне, как сообщал «Новый День», Кокорин отправился в служебную командировку в Москву. По официальной версии, его ждала встреча с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, где будут обсуждаться проблемы и вопросы зауральских аграриев. Однако, по неофициальной версси, в октябре должна решиться судьба Кокорина – поддержит ли его Москва в качестве губернатора на втором сроке или же Курган ждет смена власти. Напомним, выборы в Зауралье должны пройти в 2019 году.

Ранее эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» прогнозировали скорую отставку Кокорина. В рейтинге устойчивости глав регионов курганский губернатор, как и еще 12 его коллег, попал в «красную зону», что означает высокую вероятность ухода с поста.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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