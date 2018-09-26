В президентской администрации в течение месяца определятся, кого ставить на курганское губернаторство, – слух дня

В администрации российского президента в течение месяца примут решение – кто через год должен возглавить Курганскую область. По некоторым данным, пока в разработке АП находятся две кандидатуры: одна персонифицированная, другая, что называется «варяжская».

Основой для принятия в президентской администрации соответствующего решения, по информации источников, стал доклад полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Полпред якобы представил в аналитической записке свой взгляд на ситуацию в Зауралье, где он не так давно побывал с ознакомительно-инспекционном визитом.

Между тем, первая кандидатура, которая рассматривается сейчас в АП, это, разумеется, действующий глава Зауралья Алексей Кокорин. За время своего губернаторства он сумел избежать каких-либо крупных резонансных скандалов, регион демонстрирует промышленный и социально-экономический рост. Да и столь полезный в электоральный период административный ресурс Алексей Кокорин, очевидно, поднакопить успел. И пусть адмресурс сам по себе не гарантирует победу в кампании, но дополнительные рычаги на фоне скандалов в ходе недавних губернаторских выборов, которые прошли в нескольких российских регионах – это безусловный плюс.

Второй кандидат – это вполне традиционно-гипотетический «варяг». Здесь за год до выборов, источники, затрудняются данный вариант хоть как-то персонифицировать, но, исходя из сложившейся практики, предполагают, что в случае реализации именно этого сценария, на пост главы Зауралья в АП выдвинут какого-то (возможно, проштрафившегося) федерального чиновника.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 14.09.18

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