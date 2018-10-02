«Конкурировать не будем»: блиц-интервью нового главы Курганской области Вадима Шумкова

Вадим Шумков, назначенный сегодня врио губернатора Курганской области, приступит к своим новым обязанностям уже в четверг, 4 октября. Об этом Шумков рассказал в блиц-интервью «Новому Дню». Он признался, что предложение возглавить регион стало для него неожиданностью.

– Вадим Михайлович, кто сделал вам это предложение?

– Я встречался первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, предложение поступило от него.

– Давно это произошло?

– Вчера.

– Растерялись?

– Это было, конечно, неожиданно, но не настолько, чтобы впасть в ступор. Решение принял сразу. Было приятно, что президент его поддержал.

– Я слышала, что вы в этом году прошли учебу в Москве на курсах подготовки управленческих кадров. Это правда?

– Да, начал учиться в июне.

– Вы переезжаете из богатой Тюмени не в Монте-Карло. Вам достался депрессивный регион. Не боитесь?

– Вопрос не в страхе. Кто-то все равно должен эту работу делать. И если тебе предлагают, у тебя только два варианта – либо согласиться, либо отказаться. Надо понимать, что это тоже твоя страна и твоя родная земля, ты за нее, так или иначе, отвечаешь, как и другие. У меня есть навыки антикризисного управляющего, моя нынешняя работа связана с развитием экономики, я этим профессионально занимаюсь. А в Курганской области как раз надо развивать экономику.

– Когда поедете в Курган?

­– Завтра я еще в Тюмени, а в четверг планирую быть в Кургане. Начну знакомиться с делами. В общих чертах мне про территорию все понятно, но надо вникнуть в детали, послушать людей.

– Как думаете, хватит у вас лоббистских возможностей, чтобы привлечь инвесторов в Курган? Есть у вас поддержка или вы один в поле воин?

– Мы одна страна, и, я думаю, все люди заинтересованы в том, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону не оазисно, а везде. Будем договариваться, просить поддержки у тех, кто может и тех, кто должен ее оказывать.

– Но вам же придется конкурировать с Тюменью в плане инвестиций. Получится?

– Я считаю, что в данном случае нужно конкурировать с самими собой, только вчерашними. Надо оглядываться назад и делать свое дело, постоянно повышая качество. Вот первая задача такой работы. Ведь люди, которые там живут, именно этого ждут от нас. Не надо только из чувства соперничества тягаться с соседями, тем более с Тюменской областью, которая уже имеет серьезный вес и наработки. Главное, чтобы люди видели, что их жизнь день ото дня становится лучше, что власть о них заботится и делает все необходимое в конкретной ситуации.

Напомним, 2 октября губернатор Курганской области Алексей Кокорин подал в отставку. Это стало полной неожиданностью для политической элиты региона. По словам Кокорина, он получил некое предложение о новом месте работы, но пока не раскрыл, о чем именно идет речь. Новым главой Курганской области стал заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков. В тюменском правительстве Шумков координировал деятельность департаментов экономики и инвестполитики. При нем инвестиционный климат Тюменской области был официально признан лучшим в России. В мае 2018 года регион занял первую строчку в соответствующем национальном рейтинге АСИ, обогнав Республику Татарстан и Москву. Шумков известен в Тюмени как профессионал, равнодушный к политическим интригам, но настроенный на карьерный рост и привыкший добиваться поставленных целей. Политологи назвали его кандидатуру удачной и логичной. Однако отметили, что новому главе придется столкнуться со сложными задачами в непростом регионе.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 02.10.18

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