Экс-губернатор Кокорин будет заниматься промпредприятиями в Росатоме

Бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин займет место в совете директоров «Атомредметзолото» (входит в Росатом). Об этом он сообщил ТАСС в среду.

«Я ухожу в госкорпорацию, в структурное подразделение Росатома. В совет директоров «Атомредметзолота», – сказал он.

Кокорин добавил, что будет заниматься промышленными предприятиями, в частности, в шести регионах России. «Я хочу заниматься реальными производственными, промышленными делами», – пояснил он.

При этом, по некоторым данным, Алексей Кокорин все же не намерен окончательно бросать большую политику. Отдельные источники сообщают, что вскоре ему будет предложено кресло сенатора в российском Совфеде.

В агентстве напоминают, что в минувший вторник президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Курганской и Липецкой областей. Липецкую область возглавил Игорь Артамонов, а главой Курганской области стал Вадим Шумков. Президент РФ также принял отставки Олега Королева и Алексея Кокорина с постов глав Липецкой и Курганской областей соответственно.

Стоит отметить, что урановый холдинг «Атомредметзолото» представляет горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом». В Курганской области представлена компанией «Далур» (первое в России предприятие, добывающее уран способом скважинного подземного выщелачивания). Предприятие разрабатывает месторождения Зауральского ураново-рудного района, чья сырьевая база оценивается в 18,5 тыс. тонн урана.

Курган, служба информации

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