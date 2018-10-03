Путин сменил главу Санкт-Петербурга

Глава России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым, в ходе которой сообщил о решении назначить Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Полтавченко подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Путин принял заявление и назначил Беглова врио губернатора Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба Кремля

«Назначить Беглова Александра Дмитриевича временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до вступления в должность лица, избранного губернатором Санкт-Петербурга, освободив его от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в официальном документе.

Фото: пресс-служба Кремля

Путин предложил Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), заняв пост председателя совета директоров компании, сообщает пресс-служба Кремля.

ОСК – крупнейшая судостроительная компания России со штатом более 80 тысяч человек. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Сегодня, согласно сайту ОСК, председателем совета директоров корпорации является глава Минпромторга Денис Мантуров.

В ходе беседы с Полтавченко Путин поставил перед ОСК задачу диверсифицировать производство в пользу строительства гражданских судов. «Но и задачу повышения обороноспособности в этой сфере тоже никто не снимал, и в ближайшем времени мы не собираемся снимать, поэтому это большой-большой комплекс вопросов», – отметил президент РФ.

Обращаясь к Беглову, Путин попросил его уделить особое внимание Петербургу – «ключевой территории не только на Северо-Западе, но и во всей России».

Полтавченко руководил Петербургом с 31 августа 2011 года. Беглов возглавлял представительство президента в СЗФО с 25 декабря 2017 года.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что Полтавченко вошел в число губернаторов, которые могут попасть под увольнение в рамках новой волны губернаторских отставок, начавшейся после недавних выборов глав регионов, завершившихся поражением кандидатов «Единой России». Добавим, что слухи об отставке Полтавченко ходили последние несколько лет.

Как писал «Новый День», на этой неделе Владимир Путин совершил и другие рокировки. В частности, он назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Курганской и Липецкой областей. Липецкую область возглавил Игорь Артамонов, а главой Курганской области стал Вадим Шумков. Президент РФ также принял отставки Олега Королева и Алексея Кокорина с постов глав Липецкой и Курганской областей соответственно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.10.18

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