Врио главы Петербурга отстранился от непопулярной ЕР: пойдет на выборы самовыдвиженцем

В губернаторских выборах в Санкт-Петербурге осенью 2019 года примет участие врио главы города Александр Беглов. Наиболее вероятен вариант, что он пойдет на выборы самовыдвиженцем, сообщили источники, близкие к Кремлю.

По словам одного из них, Беглов получил назначение в Петербург именно с прицелом на участие в избирательной кампании, сообщает РБК. Другой собеседник издания отметил, что было бы «слишком сложной технологией» назначать врио главы региона, который провел бы в должности какое-то время, а потом отказался бы идти на выборы.

Сам Беглов через несколько дней после назначения заявил, что пока не принял решение, будет ли участвовать в губернаторской кампании в сентябре будущего года. Перед объявлением об участии в выборах необходимо поработать в регионе, понять повестку и зарекомендовать себя, объяснил источник. Для выдвижения, отметил он, нужна видимость всенародной поддержки, чтобы кандидат не воспринимался кремлевским назначенцем.

Беглов при этом может выдвинуться не от «Единой России», а как самовыдвиженец, уверяют два источника издания, близкие к АП. Один из них объяснил это тем, что Санкт-Петербург – «сложный город». Как отметил политтехнолог Петр Быстров, в Северной столице у единороссов крайне невысокий рейтинг. По его мнению, участие в выборах в качестве самовыдвиженца поможет Беглову показать себя как «губернатора всех петербуржцев».

Стоит отметить, что сейчас местное законодательство разрешает участвовать в выборах губернатора только выдвиженцам от партий. Однако, по данным «Фонтанки», от имени Беглова уже подготовили законопроект, меняющий меняет эту систему и допускающий на выборы самовыдвиженцев. В случае утверждения данного закона самовыдвиженцу нужно будет собрать подписи 2% жителей города (75,5 тыс. человек) и подписи 10% муниципальных депутатов из трех четвертей муниципальных советов.

Как сообщал РИА «Новый День», президент Владимир Путин назначил Беглова врио главы Петербурга 3 октября в связи с отставкой Георгия Полтавченко. Беглов для Северной столицы не варяг: в 80-х годах он работал в исполкоме Ленсовета и городском обкоме КПСС, а в начале 2000-х возглавлял Курортный район Северной столицы, затем занимал должность вице-губернатора. До назначения врио губернатора Петербурга Беглов с декабря прошлого года возглавлял полпредство президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Примечательно, в конце сентября новый врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона как самовыдвиженец. Прежний глава региона, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко не смог победить в первом туре выборов 9 сентября, а во втором туре, 23 сентября, случился громкий скандал с фальсификациями результатов голосования, после чего крайизбирком по рекомендации ЦИК РФ отменил итоги выборов. Новое голосование назначено на 16 декабря. 25 октября Кожемяко подал документы для участия в выборах.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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