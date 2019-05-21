Боится как черт ладана: иркутский мэр-единоросс решил идти на выборы самовыдвиженцем

Мэр Иркутска единоросс Дмитрий Бердников передумал баллотироваться в городскую думу от «Единой России» и пойдет на выборы по округу №16 самовыдвиженцем. Об этом градоначальник заявил в ходе встречи с журналистами.

Бердников отказался от участия в праймериз партии власти, сославшись на то, что интересы нынешнего руководства регионального отделения ЕР, с его точки зрения, не совпадают с интересами горожан, сообщает ИА «Альтаир».

«Все это подвигает нас к тому, чтобы мы, в том числе и те, кто вместе со мной в одной команде идет на выборы, отказались от участия в праймериз и пошли своей дорогой», – заявил градоначальник, подчеркнув, что его партия – это «горожане». Кроме того, мэр отметил, что ему непонятна позиция иркутского отделения «Единой России» и его руководителя «по поводу некоторых проблем областного центра».

Бердников при этом не собирается выходить из ЕР, отмечает «Тайга.Инфо».

Выборы в гордуму планируется провести в единый день голосования, 8 сентября.

Бердников был назначен мэром Иркутска в марте 2015 года депутатами гордумы после отмены прямых выборов градоначальника. До этого он был спикером городской думы.

Тенденция отказа от участия в выборах различного уровня в качестве выдвиженца «Единой России» началась прошлой осенью, когда в Приморском крае на губернаторских выборах кандидат от ЕР Андрей Тарасенко не смог победить в первом туре выборов 9 сентября, а во втором туре, 23 сентября, произошел громкий скандал с фальсификациями результатов голосования. В итоге крайизбирком по рекомендации ЦИК России отменил итоги выборов. Новое голосование было назначено на 16 декабря. Тарасенко ушел в отставку, а новым врио губернатора края по указу президента РФ стал Олег Кожемяко. Он заявил, что будет участвовать в новых выборах в качестве самовыдвиженца. В результате он и выиграл на выборах.

Вероятно, что самовыдвиженцем пойдет на губернаторские выборы и врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщал РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Политологи указывали, что в Северной столице у единороссов крайне невысокий рейтинг. Участие в выборах в качестве самовыдвиженца поможет Беглову показать себя как «губернатора всех петербуржцев», а не как кремлевского назначенца, отмечал политтехнолог Петр Быстров. При этом Беглов пока публично не заявлял, будет ли участвовать в них.

Рейтинг «Единой России», президента РФ Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева резко снизились прошлым летом из-за принятой пенсионной реформы и до сих не восстановились до прежних значений.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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