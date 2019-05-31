Беглов отрекся от ЕР: будет баллотироваться в губернаторы самовыдвиженцем

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов будет участвовать в выборах главы города в качестве самовыдвиженца. Об этом сам чиновник заявил в эфире телеканала «78».

«Надо быть над политическими амбициями, поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем», – сказал Беглов. Свое решение он объяснил желанием «быть независимым от тех или иных взглядов».

Ранее, 25 мая, Беглов во время встречи с представителями Общественной организации ветеранов города сообщил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность губернатора. При этом он не уточнил, пойдет на выборы кандидатом от партии «Единая Россия» или самовыдвиженцем.

Сегодня, как ожидается, Заксобрание Санкт-Петербурга официально назначит выборы губернатора на 8 сентября.

Ранее политологи указывали, что в Северной столице у «Единой России» крайне невысокий рейтинг. Участие в выборах в качестве самовыдвиженца поможет Беглову показать себя как «губернатора всех петербуржцев», а не как кремлевского назначенца, отмечал политтехнолог Петр Быстров. Согласно данным апрельского опроса ВЦИОМ, за Беглова готовы проголосовать 43% горожан.

Рейтинг партии власти, президента РФ Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева резко снизились прошлым летом из-за пенсионной реформы и до сих не восстановились до прежних значений.

Александр Беглов был назначен врио губернатора города 3 октября 2018 года в связи с отставкой Георгия Полтавченко.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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