В Кремле не исключили второй тур на губернаторских выборах в трех регионах

Губернаторские выборы в трех регионах, в которых не меняли руководителей перед избирательной кампанией, могут стать самыми проблемными для власти в 2019 году. Речь идет о Ставропольском крае, Вологодской и Волгоградской областей – в этих регионах возможен второй тур, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле и «Единой России».

По его сведениям, согласно данным внутреннего опроса, у жителей этих территорий есть запрос на нового губернатора и накопилась усталость от действующих руководителей.

8 сентября пройдут выборы губернаторов в 16 регионах. На новый срок баллотируются только три губернатора – глава Ставрополья Владимир Владимиров, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Вологодской области Олег Кувшинников.

По мнению политолога Александра Пожалова, второй тур вероятен не только в этих трех регионах. В число сложных регионов он также включает Сахалин, Санкт-Петербург, Липецкую область и Алтай.

Напомним, в прошлом году губернаторские выборы в Приморском крае, Хакасии и Владимирской области проиграли действующие руководители-единороссы. Рейтинг «Единой России» резко снизился из-за пенсионной реформы и до сих не восстановился до прежних значений. Сейчас рейтинг партии власти, согласно опросам фонда «Общественное мнение», колеблется на уровне 34-35%. Отметим, что в 2019 году началась тенденция отказа политиков от участия в выборах различного уровня в качестве выдвиженца «Единой России» – кандидаты идут на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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