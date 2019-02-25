Проблема 8 сентября: «Единая Россия» накануне тотального разгрома

Предстоящий в сентябре единый день голосования может обернуться большими проблемами для правящей партии «Единая Россия» на фоне роста протестных настроений и наметившегося «левого поворота». Об этом говорится в аналитическом докладе «Выборы в регионах России в 2019 году и влияние фактора «левого запроса» на электоральные предпочтения граждан», который подготовили известные политологи – президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

РИА «Новый День» публикует экспертный доклад в полном объеме:

Следствием продолжающегося ухудшения социально-экономической ситуации в стране и завершения политической эпохи «крымского консенсуса» стала смена приоритетов – социального запроса вместо общепатриотического. Пенсионная реформа повлекла за собой падение доверия населения к власти и привела к быстрому переходу социального протеста в политический. 76 процентов, полученные Президентом В.В.Путиным в марте 2018-го – это максимум электоральной поддержки, за которым последовал закономерный отскок назад. Такое уже было в 2010-2011 гг., когда начала бурлить недовольная городская интеллигенция и средний класс. Однако теперь эти протестные настроения начинают носить значительно более глубинный характер.

Страна находится накануне новой перестройки партийно-политической модели РФ: основные политические партии, за исключением КПРФ, в нынешнем виде себя практически исчерпали, а новые проекты, о которых так много говорили, так и не появились ни на левом, ни на правом флангах.

К 2019 году отсутствие серьезной альтернативы власти из плюса, которым данное обстоятельство было на протяжении последних 15 лет, стало безусловным минусом. Несмотря на то, что власть систематически проводит обновление, особенно среди губернаторского корпуса, новое лицо безликих технократов не добавляет доверия режиму. Отсутствие практики политической конкуренции приводит к деградации политической системы. В таких условиях альтернативе и неоткуда взяться.

Жизненно необходимо обновление по принципу – левым-налево, правым-направо. Для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в старые мехи, должна произойти кристализация-поляризация политических предпочтений, которая стала уже общеевропейским трендом. И спрос на популизм, который дословно означает приверженность народным интересам и идеям, способствует этому. Так, например, в Германии правые избиратели всё больше уходят от невнятной ХДС Меркель к более чёткой «Альтернативе для Германии», в то время как на левом фланге некогда популярная социал-демократическая партия почти совсем растеряла свой электорат – он ушёл к «Зеленым» и «Левым».

Левый фланг для России традиционно наиболее перспективен. Его центральную часть занимает КПРФ, но есть и другие ниши слева – убежденные социал-революционеры (некогда Сергей Удальцов и запрещенные «национал-большевики»), экологи (экологическая повестка всё больше набирает обороты) и даже умеренные социал-демократы (в этой нише «СР» безуспешно борется с «Яблоком»).

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, глав 18 субъектов федерации (16 прямых и 2 через голосование в парламенте и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ). Для «вертикали власти», привыкшей подтверждать свои полномочия через политические инструменты партии «Единая Россия», электоральный цикл окажется сложным. Во-первых, из-за повсеместного падения уровня доверия к деятельности Правительства РФ и роста запроса на социальную справедливость, так называемый «левый поворот». Во-вторых, из-за резкого падения рейтинга «партии власти», что в ряде случаев привело к отказу от использования партийного бренда и самостоятельному выдвижению провластных кандидатов, без указания политической принадлежности. В-третьих, из-за объединения оппозиции в борьбе с административным ресурсом.

Федеральному центру предстоит принять решение в отношении нескольких губернаторов с низким электоральным рейтингом и находящихся в конфликте с региональными элитами. Речь о главе Республики Алтай Александре Бердникове, губернаторе Волгоградской области Андрее Бочарове, губернаторе Ставропольского края Владимире Владимирове, губернаторе Мурманской области Марине Ковтун, главе Челябинской области Борисе Дубровском, главе города Севастополь Дмитрии Овсянникове.

ИК сложные для партии «Единая Россия»

Наиболее сложная ситуация на выборах прогнозируется в регионах, где власть в целом не готова дать ответ на новые вызовы и запросы, продолжая «плыть по течению» и перекладывая ответственность на федеральный центр. В этом случае повышенную активность готовы проявить представители местных элит, имеющие возможности вложить ресурсы в победу любого кандидата, альтернативного действующему губернатору.

Такая ситуация возможна на выборах в ряде субъектов. В Республике Алтай, где помимо выборов главы региона пройдут выборы в Государственное Собрание – Эл Курултай по смешанной (пропорциональной и мажоритарной системе). В Волгоградской области, где пройдут выборы губернатора и выборы в Волгоградскую областную думу (так же по смешанной системе). В Брянской области (выборы в Брянскую областную думу и Брянский городской совет народных депутатов – все по смешанной системе). В столице пройдут выборы в Московскую городскую думу по мажоритарной системе, а выборы в Законодательное собрание Севастополя будут организованы по смешанной системе. В этих регионах рейтинг партии «Единая Россия» крайне низок, например, по предварительным социологическим оценкам в Москве, за «ЕР» готовы проголосовать менее 10% горожан, примерно столько же в Брянске и Волгограде, в РА и Севастополе рейтинг также не намного превышает 10%. Кроме того, именно в указанных субъектах кампания будет осложняться серьезным противодействием из числа местных элит, которые будут готовы вложить средства в альтернативные политические силы. КПРФ в Волгоградской области и Республике Алтай, ЛДПР в Брянской области, а также союз из нескольких партий в Севастополе и Москве.

Падение доверия к федеральному центру

Часть ИК в регионах может пройти на волне мобилизации граждан, негативно настроенных по отношению к федеральной повестке (пенсионная реформа, рост цен, падение уровня доверия к Правительству РФ). Такой подход дает повод для консолидации местных элит, оппозиции и даже игроков из крупных федеральных ФПГ.

В число проблемных регионов может попасть Сахалинская область, где врио губернатора Валерий Лимаренко может войти в противостояние с местными элитами. Кроме того, в регионе пройдут выборы Городской думы города Южно-Сахалинска по мажоритарной системе, что также может привести к противостоянию локальных элит на фоне борьбы за влияние в городе. Схожая ситуация может возникнуть и в Хабаровском крае, где победивший в прошлом году на выборах губернатора кандидат от ЛДПР Сергей Фургал может обострить противостояние с Москвой на фоне выборов в Хабаровскую городскую думу. В Марий Эл, где будет избираться Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» также кампания оппозиционных кандидатов может быть построена на критике решений федерального центра. Основные голоса будут аккумулированы представителями КПРФ, чей кандидат в губернаторы Сергей Мамаев на прошлых выборах снял свою кандидатуру в пользу действующего главы Александра Евстифеева, но теперь может наверстать упущенное. Неустойчивые позиции и рост левых настроений фиксируется в Мурманской области, где на фоне выборов в Совет депутатов города Мурманска, возможен определенный альянс «левых» СР, КПРФ и либерального Яблока, при поддержке местных контр-элит. Схожая ситуация в Челябинской области, где неопределённость с назначением врио губернатора порождает конкуренцию в среде местных элит, при этом среди населения нарастает экологический и социальных протест, который может оказать серьезное влияние на выборы 170 депутатов в 7 советов депутатов внутригородских районов по мажоритарной системе, из которых по 7 депутатов от каждого идут в городскую думу.

Отсутствие внятной коммуникации

В ряде регионов наблюдается серьезный дефицит коммуникации власти с населением, отсутствие внятной федеральной и региональной повестки, что особенно опасно при резком росте протестных настроений и запроса на социальную справедливость. Резкое ухудшение экономической ситуации, сокращение уровня жизни граждан и неспособность выдвижения собственных идей развития, могут привести к серьезному усилению партий «левого сектора» – КПРФ, СР, а также популистской ЛДПР и «Родины». В Астраханской области выборы врио Сергея Морозова могут пройти в ситуации противостояния с альянсом «левых сил», например в лице депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Шеина. В Забайкальском крае наблюдался резкий рост рейтинга врио Александра Осипова, однако после новогодних праздников он стал снижаться на фоне отсутствия какой-то четкой программы по выведению края из кризиса. На фоне роста протеста в одном из самых депрессивных регионов, а также выборов в гордуму Читы, возможен резкий рост рейтинга партий КПРФ и ЛДПР. Отсутствие идейного содержания новых сроков демонстрирует Вологодская область, где помимо выборов губернатора предстоят выборы в Вологодскую гордуму (мажоритарная система). Оренбургская область, действующий губернатор Юрий Берг так же не формирует внятной повестки на фоне углубляющегося кризиса и мотивировки своего избрания на очередной срок. Ставропольский край, где инициативу перенимает партия ЛДПР, объявляя «народные праймериз» для выдвижения своего кандидата на выборы губернатора. Курская область, где сменивший непопулярного губернатора Александра Михайлова врио Роман Старовойт так и не смог сформировать внятный посыл для населения, тогда как повестку явно перехватывает партия КПРФ и местные контр-элиты. Курганская область – один из самых депрессивных регионов Урала, где естественным образом растет рейтинг протестных партий – КПРФ и ЛДПР.

Возможная замена кандидатов от власти

В ряде регионов ситуация вполне может привести к замене кандидатов перед выборами. Так, в Липецкой области врио Игорь Артамонов вполне может уступить свое кресло иному самовыдвиженцу, так как имеет крайней низкий рейтинг и не был принят местными элитами, что существенно усложнит проведение избирательной кампании. Город Санкт-Петербург, где избирательная кампания Александра Беглова пока что развивается по не самому удачному для него сценарию. Существует мнение, что при низком электоральном рейтинге (если такой будет зафиксирован перед официальным стартом ИК) федеральный центр вполне может пойти на пересмотр кандидатуры основного кандидата. Кроме того, Санкт-Петербургу предстоит избрать 1525 человек в Советы депутатов муниципальных образований города, что может повлечь за собой реализацию протестного сценария, реализованного на муниципальных выборах в Москве в 2017 году.

Управляемое удовлетворение «левого запроса», как фактор стабильности региона

Подход, позволяющий использовать запрос на социальную справедливость для стабилизации ситуации в регионе, также используется рядом руководителей. Снижение уровня поддержки «Единой России» в данном случае не влияет на рейтинг высших должностных лиц и позволяет региональным и федеральным властям поддерживать управляемость и стабильность в регионе. На фоне выборов всех уровней – это важный фактор и такое взвешенное решение на сегодняшний день можно считать одним из оптимальных вариантов работы схемы Москва – субъект. Так, в Республике Башкортостан врио губернатора Радий Хабиров использует левые настроения для наращивания собственного рейтинга, сосредоточившись на решении проблем поставленных перед ним гражданами. Дистанция от местных элит, сформированных предыдущей командой, позволяет Хабирову балансировать между позициями политика-популиста и вполне социально ориентированного руководителя. Предстоящие выборы мэра столицы Новосибирской области, где на второй срок планирует выдвинуться действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), который может быть поддержан действующим губернатором области, позволяет сохранить в балансе запрос населения на социальную справедливость со стороны местной власти.

На схожем фундаменте покоится и баланс сил в Иркутской области, где губернатор Сергей Левченко обеспечивает сохранение социальной стабильности путем высокого уровня взаимодействия региона и федерального центра. Будучи лидером в Сибири по обеспечению роста экономических показателей и инвестиционной привлекательности, Иркутская область трансформирует рост социальной напряженности в запрос на лево-ориентированную модель регионального уровня. Проще говоря, не перегревая политическое поле идейным противостоянием, Левченко обеспечивает сохранение уровня доверия к федеральной власти как к надежному партнеру и государственному гаранту, вместе с тем расширяя собственную базу поддержки среди населения, необходимую для проведения экономических реформ по его модели заимствования элементов «госплана». Данный подход позволит сформировать новую Думу города Иркутска в соответствии с реальными запросами горожан.

Выводы

Почти 70% избирательных кампаний электорального цикла 2019 года будут проблемными для федерального центра и партии «Единая Россия» в частности. Уход от партийного бренда позволит кандидатам-самовыдвиженцам лишь частично решить вопрос с падением рейтинга власти, при этом запустив еще более негативный для системы процесс, связанный с деперсонализацией ответственности перед рядовыми гражданами. Проще говоря, люди перестают понимать, кто в ответе за свалившиеся на них беды, если губернаторы и депутаты стараются избраться под флагами неизвестности. Такая ситуация порождает еще большее раздражение, переходящее из требований социальной справедливости к требованиям радикальной смены правил игры. Таким образом «левый поворот» – это требование коренного переустройства не только системы хозяйствования в государстве, но и политической системы, с повышением прозрачности механизмов ее функционирования.

И если в ряде случаев, в таких регионах как Москва, Севастополь, Брянская, Волгоградская области и Республика Алтай, проблемы возникают лишь у самой партии «Единая Россия», то в большинстве других регионов (попадающих в электоральный цикл), можно фиксировать общую проблему с утратой доверия федеральному центру. Падение уровня коммуникации с населением – важный фактор усугубляющий и без того невысокие доверительные отношения между властью и обществом, в конечном итоге приводящие к обостренному росту протестных настроений. Единственная форма оперативного реагирования федерального центра – это возможная замена кандидатов от власти накануне выборов, что еще больше разбалансирует региональную систему управления.

Одна и немногих форм позитивного реагирования на «левый» запрос в обществе – это его управляемое удовлетворение и выстраивание внятной коммуникации с населением. При таком подходе требование социальной справедливости становится фактором стабильности региона, а не фактором роста протестных настроений, что можно проследить на примере таких регионов как Новосибирская область, Иркутская область, Башкирия и т.д.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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