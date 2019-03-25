«Очередное предупреждение Кремлю»: домохозяйка разгромила единоросса на мэрских выборах в Иркутской области

В Иркутской области на досрочных выборах мэра города Усть-Илимска победу одержала домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая ЛДПР. Она заметно опередила кандидата от «Единой России», председателя гордумы Сергея Зацепина.

Согласно данным Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии, 28-летняя Анна Щекина набрала 44,04% голосов. За нее проголосовали 9150 избирателей. Единоросса Сергея Зацепина поддержали 37,3% горожан (7750 голосов). Еще два претендента на кресло градоначальника Екатерина Сазонова (партия «Города России») и кандидат от «Справедливой России» Ирина Кондратьева набрали 2,03% и 6,21% соответственно. Явка составила 32,71%.

Пост мэра Усть-Илимска стал вакантным после того, как в январе мэр-единоросс Вакиль Тулубаев подал в отставку по собствнному желанию. До этого депутаты городской думы два года подряд признавали работу горадминистрации неудовлетворительной.

Стоит отметить, у Зацепина не было сильных конкурентов. Сначала избирком отказал в регистрации кандидату от партии «Родина», депутату областного заксобрания Анатолию Дубасу, затем суд снял с выборов самовыдвиженца Наиля Гарипова. В результате соперниками спикера гордумы стали две домохозяйки и сотрудница магазина.

Координатор Иркутского регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников объяснил победу Щекиной протестным голосованием. «В интересах кандидата «Единой России» были сняты несколько других кандидатов. Избиратели достойно отреагировали на эти попытки заставить их голосовать «как нужно», – приводит слова Духовникова местное издание «Альтаир». – Конечно, смотрели и на партийность тех, кто остался, и предпочли ЛДПР, тем более что кандидата от КПРФ на этих выборах не было».

Итоги выборов в Усть-Илимске прокомментировал политолог Андрей Перла. «Каркнул ворон невермор. Маленький (83 тысяч жителей) Усть-Илимск – очередное предупреждение, которое услышано и увидено там где надо – не будет. Подумаешь, 28-летняя девушка, выдвинутая от ЛДПР, чтобы кого-то выдвинуть, сделала председателя местной гордумы на выборах мэра. Кандидат от ЕР сам дурак, губернатор у них там неформатный, коммунист, кто вообще знает где это, а там, где мы знаем, где интересуемся, ничего подобного, конечно, повториться не может. Конечно. Внутренняя политика, жареный петух уже скачет по твоей улице...», – написал эксперт в своем Facebook.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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