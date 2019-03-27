«Единая Россия» отреклась от однопартийца, назвавшего жителей Усть-Илимска «стадом» и «дебилами»

Иркутское региональное отделение «Единой России» даст «жесткую оценку хамским высказываниям» однопартийца, бывшего главы отделения «Молодой гвардии «Единой России» в Усть-Илимске Владимира Иващенко, назвавшего жителей города «ограниченным стадом» и дебилами. Свое скандальное заявление единоросс сделал, комментируя итоги выборов в Усть-Илимске, победу на которых одержала кандидат от ЛДПР Анна Щекина, значительно опередив ставленника ЕР. Иващенко также оскорбил победительницу выборов.

В «Единой России» заявили, что персональное дело Иващенко будет рассмотрено в среду, 27 марта, в региональном исполкоме ЕР на специальной комиссии.

В официальном заявлении иркутского отделения партии власти подчеркнули, что «партия с уважением относится к выбору жителей Усть-Илимска», а «любые комментарии на эту тему, которые выражают отдельные члены партии, являются их сугубо частным мнением, не имеющим ничего общего с позицией партии».

Напомним, в ходе обсуждения в паблике «Инцидент Усть-Илимск» поражения единоросса на выборах мэра города Иващенко написал, обращаясь к горожанам, что те не имеют мозги и являются «очень ограниченным стадом». Далее он оскорбил Анну Щекину, исказив ее фамилию, и обозвал горожан «дебилами». Позже Иващенко принес извинения, списав резкие и оскорбительные слова на эмоции: «С моей стороны это был необдуманный, некорректный поступок, основанный на эмоциях».

Как сообщал РИА «Новый День», 28-летняя Анна Щекина набрала на состоявшихся 24 марта выборах мэра Усть-Илимска 44,04% голосов избирателей. Ее ближайшего соперника – единоросса и председателя гордумы Сергея Зацепина – поддержали 37,3% горожан.

Координатор Иркутского отделения ЛДПР Андрей Духовников назвал фактором победы Щекиной протестное голосование. «В интересах кандидата «Единой России» были сняты несколько других кандидатов. Избиратели достойно отреагировали на эти попытки заставить их голосовать «как нужно», – заявил политик, чьи слова приводит ИА «Альтаир».

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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